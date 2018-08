Cozi imense la hotarul cu Ucraina. Numărul celor care trec vama Palanca s-a DUBLAT

Cozi imense la hotarul cu Ucraina. Posturile vamale sunt pline de maşinile moldovenilor care s-au pornit la mare. Reprezentanţii punctului de trecere a frontierei din Palanca spun că, în perioada estivală numărul pasagerilor s-a dublat. Zilnic trec vama până la 1300 de oameni.



- La Coblevo, unde o să fie, pe drum găsim vreo bâltoacă, acolo ne scăldăm. Pe vreo cinci zile, ca să reuşim în septembrie să ne mai ducem încă pe cinci zile. Ce buget prognozaţi pentru vacanţă?

- La vreo 400-500 de euro.



"Cea mai aproape destinaţie este Ucraina", a spus un bărbat.



"Nu ştiu de ce dar cu partea moldovenească nu este nicio problemă, dar la ucraineni foarte des se blochează calculatoarele şi se lucrează mai greu", a spus un bărbat.



Moldovenii care trec des frontiera spun că în luna august sunt cele mai mari ambuteiaje.



"Luni am stat trei ore jumătate am stat în rând, cu copil mic şi înapoi, când am intrat în ţară, tot trei ore jumătate", a spus un bărbat.



"Stăm de mult timp la coadă. Aşa e în fiecare zi, mai ales acum vară", a spus un bărbat.



Reprezentanţii postului Palanca spun că zilele de miercuri şi vineri sunt cele mai aglomerate.



"Cel mai aglomerat este începând cu orele trei, spre dimineaţă până la 12 ziua, ieşire din Republica Moldova este foarte aglomerat", a spus Nicolae Babin ,inspector principal, postul vamal Palanca.



Acum, în perioada lucrărilor de renovare, călătorii traversează frontiera printr-un punct de trecere temporar, care are doar două benzi.



"Sunt plasate echipaje ale Serviciului Vamal la intersecţiile între postul vamal Tudora şi Palanca, în vederea redirecţionării traficului, în favoarea unui sau altui post vamal", a spus Eduard Frumusachi, şeful Biroului Serviciului Vamal Centru.



Reparaţiile decurg conform graficului stabilit. De asta s-a convins şi şeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, care a venit şi cu câteva sugestii.



"Ne vom extinde prin solicitarea primăriei din Palanca pentru a ne oferi o porţiune de teren suplimentar, pe care îl vom planifica în funcţie de fluxul, care, cu siguranţă, va creşte pe această direcţie", a spus Vitalie Vrabie, şeful Serviciului Vamal.



Lucrările de reparaţie a punctului vamal Palanca se vor încheia în decembrie. Pentru asta Uniunea Europeană a alocat 4,5 milioane de euro, iar Guvernul - încă 1,7 milioane.