COVRIGI ITALIENI MADE IN CĂUŞENI: La doar 20 de ani, Alexandra şi-a deschis o brutărie (FOTOREPORT)

Are doar 20 de ani şi a reuşit deja să-şi pună pe roate o afacere. Alexandra Gadîmba, studentă la Facultatea de Business şi Administraţie de la ASEM, a deschis la Căuşeni prima brutărie care produce covrigei cu vin moldovenesc după o reţetă italiană. De altfel, tot utilajul folosit este de origine italiană. După 2 luni de activitate, produsele se vând în patru reţele de magazine din ţară.Totul a început cu 2 ani în urmă, când Alexandra a luat o hală în chirie şi s-a apucat de lucru."A fost foarte greu la început. Când am început să fac contractele, mulţi vedeau că sunt tânără şi credeam că am venit aşa, doar să întreb. Acum, când lucrez cu magazinele, foarte puţini se uită la mine şi înţeleg că eu sunt proprietara şi eu lucrez aici."Reţeta este secret comercial, dar ne-a dezvăluit că pentru gustul deosebit foloseşte vin alb. La brutăria Alexandrei lucrează patru femei."Covrigeii sunt foarte sănătoşi, sunt uscaţi. Îi punem în rolă zece minute, după asta, zece minute îi uscăm. După asta merge la ambalare. Sunt foarte buni.""Alexandra e foarte bună, liniştită, tinerică, ne explică ce avem de făcut atunci când avem întrebări."Alexandra a pus afacerea pe picioare cu investiţii proprii şi cu banii obţinuţi din două granturi, unul de la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi al doilea, de la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură.