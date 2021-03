COVIDUL amână tradițiile bisericești. Mitropolia Moldovei renunţă la Cinul Iertării

Cinul iertării urma să aibă loc în această duminică la Catedrala Mitropolitană din Chișinău. Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei spun că este pentru prima dată când sunt nevoiţi să renunţe la acest obicei."Sperăm să fie şi un bun exemplu pentru a înţelege că este bine în această perioadă să susţinem şi autorităţile şi cei care luptă cu acest virus", a spus Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Moldovei.Părintele Octavian Moşin, parohul bisericii din satul Dumbrava, municipiul Chişinău, spune că în acest an va organiza cinul iertării într-un format restrâns şi cu respectarea tuturor normelor epidemiologice."Evident este trist pentru noi, dar ne conformăm. Suntem conştienţi de pericolul acestei pandemii şi ne-am aprovizionat încă din timp cu măşti de protecţie, cu mănuşi igienice pentru enoriaşii noştri, am cumpărat dezinfectant", a menționat Octavian Moșin, preot.Postul Mare va începe luni, 15 martie, şi va dura până de Paşte, care în acest an va fi marcat în data de 2 mai.