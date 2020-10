COVID-ul îi ocolește. Măsurile de protecție împotriva noului coronavirus, respectate cu strictețe de locuitorii raionului Leova

Ion Mahu din satul Cneazevca face parte din categoriile de risc, pentru că suferă de mai mulţi ani de diabet zaharat. Bărbatul recunoaşte că îi este frică de boală, aşa că se protejează cum poate mai bine: face sport, iar spălatul cât mai des pe mâini şi purtarea măştii au devenit reguli de aur pentru el."Eu ies doar o dată pe săptămână la magazin şi îmi iau de ce am nevoie, pâine, lapte. Păstrez mereu distanţa şi nu prea primesc pe nimeni prin ogradă. Alţii nu cred, până nu o păţesc, fiul meu tot nu credea, dar când a văzut cum e să ai febră 39 zece zile la rând, deja crede", a spus locuitorul satului Cneazevca, Leova, Ion Mahu."Eu stau practic doar în casă, mă uit la televizor, una alta. Masca o port mereu, o scot doar în casă.""Dar cum mă păzesc, eu din casă practic nu ies, în ograda mai mult stau. Badaproste, n-am avut nimic, nu am tuşit, lucrez prin grădină.""Să vă zic sincer eu nu cred, acum merge politica asta, aşa merge amu politica. O murit şi o murit, dar acum cine nu ar muri deodată e scris de COVID, dar oamenii mor şi de inimă şi de accidente.""Chiar ieri am avut o şedinţă, pentru că ştim cât de gravă este situaţia nu departe de noi, la Cimişlia. Am ateţionat toată lumea şi toţi agenţii economici să respecte regulile, noi n-o să-i închidem pe toţi, dar pe cei care nu respectă şi asta va fi un exemplu pentru toţi", a spus preşedintele raionului Leova, Nicolae Prițcan.De la începutul pandemiei, în raionul Leova a fost înregistrat un singur deces. Aproape 700 de persoane se afla sub supraveghere medicală.