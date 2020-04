COVID-19: Wuhan revine treptat la viaţă, dar rămâne în alertă în faţa pericolului virusului

În Wuhan, autovehiculele circulă din nou pe străzi, iar pasionaţii de cumpărături redescoperă marile centre comerciale, însă oraşul chinez care a fost epicentrul epidemiei de COVID-19 este în continuare în alertă în faţa pericolului coronavirusului, informează AFP vineri.Municipalitatea de 11 milioane de locuitori, asemenea altor oraşe din provincia Hubei, în centrul Chinei, au fost plasate în carantină la sfârşitul lunii ianuarie, o decizie drastică, instituită pentru stoparea propagării bolii, scrie agerpres.ro La Wuhan au fost recenzate 3.322 de decese şi 81.620 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cel mai mare număr înregistrat în China.Când numărul de noi infectări a început să se apropie de zero, autorităţile au început să ridice restricţiile de deplasare, permiţând totodată şi intrarea persoanelor din exterior.Drept urmare, străzile s-au animat din nou în ultimele zile.La sfârşitul lui ianuarie, când oraşul a intrat în carantină, străzile erau pustii şi tăcute, magazinele închise, frica era omniprezentă, iar locuitorii, panicaţi, se îmbulzeau să cumpere alimente şi medicamente.În prezent, autovehiculele încep să circule din nou pe străzi, afacerile îşi reiau activitatea, iar locuitorii pot din nou să-şi planifice activităţile cotidiene."Trebuie să rezistăm! În caz contrar, ce rost mai are să trăim, nu-i aşa"?, a declarat pentru AFP Waiwai, proprietarul unei mici cafenele din Wuhan. Localul său s-a redeschis duminică, dar doar pentru comenzi la pachet, întrucât distanţarea socială este în continuare obligatorie.China se teme de un potenţial al doilea val epidemic, care ar putea fi provocat de persoane care vin din ţări unde COVID-19 face în continuare victime, în special Statele Unite şi Europa.Minicipalitatea Wuhan a avertizat vineri că reîntoarcerea completă la normalitate va mai dura o perioadă. Autorităţile au făcut un apel pentru evitarea unei ''relaxări'' totale, pledând pentru menţinerea anumitor restricţii, pentru purtarea măştilor şi limitarea adunărilor de persoane."Bineînţeles că există încă un risc. Printre persoanele care vor veni din afara oraşului, vor exista cu siguranţă cazuri importate", a estimat Bian, un tânăr de 26 de ani care lucrează în domeniul alimentar.Însoţit de un grup de prieteni alături de care se plimbă printr-un mare complex comercial, spune că este fericit să poată vedea lumina de la capătul tunelului."E un sentiment bun. Am stat acasă prea mult timp".