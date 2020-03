COVID-19 provoacă pierderi. Vănzările unor companii din Moldova au scăzut brusc cu 60%

Virusul de tip a lovit dur în unele ramuri ale economiei din ţara noastră, iar afacerile din domeniul prestării serviciilor sunt printre cele mai afectate. În ultimele zile, în cafenele, barurile şi restaurantele din Capitală bate vântul, iar vânzările au scăzut brusc cu până la 60 la sută. În aceste condiţii, pentru a nu rămâne în pierdere, unele localuri din Chişinău şi-au suspendat temporar activitatea, iar altele au recurs la optimizări. Şi în una dintre cele mai mari reţele de cafenele din Capitală, administraţia a decis să reducă din personal. Astfel, o bună parte dintre angajaţi au fost trimişi în concediu.



"Reacţionăm după realitate şi după situaţia care este. Nu putem să estimăm pierderile la moment deoarece nu ştim ce să ne aşteptăm la ziua de mâine", a spus directorul unei reţele de cafenele, Oxana Iscenco..



Pentru a evita răspândirea coronavirusului, puţinii clienţi care calcă pragul acestei cafenele sunt obligaţi să respecte anumite reguli.



"Aici am instalat, şi la intrare dezinfectant pentru mâini. Fiecare oaspeţe îşi dezinfectează mâinile în felul următor. După care este invitat, nu insistăm, dar propunem dacă doreşte, poate să-şi măsoare febra. După aia, am instalat şi în bar, şi în vecee instrucţiuni cum corect ne spălăm pe mâini Am cumpărat şi lampe antibacteriene", a menţionat directorul unei reţele de cafenele, Oxana Iscenco.



Iar cei din domeniul turismului deja numără pierderile provocate de răspândirea noului tip de coronavirus. De frică să nu se infecteze, moldovenii au renunţat la călătorii peste hotare, iar vânzările au început să scadă încă din februarie.



"Suntem pregătiţi pentru criză în următoarele două luni. Vorbim acum o scădere a vânzărilor pentru luna martie cam la 70 la sută. Şi toţi cei care rezervează, pun accentul pe luna iunie, iulie şi august", a spus directorul unei agenţii de turism, Ion Curmei.

Situaţia a devenit critică după ce autorităţile au anunţat sistarea curselor aeriene către şi dinspre mai multe destinaţii europene, dar şi restricţionarea circulaţiei internaţionale a transportului feroviar şi cel rutier de pasageri. Aceste măsuri vor afecta dur şi sectorul hotelier, care, în lipsa turiştilor străini, va rămâne fără principala sursă de venit.



"Ei sunt principala sursă de venit, ei sunt oaspeţii care se opresc, şi le furnizăm serviciile noastre. În lipsa lor, este greu de spus. La moment avem doar trei rezervări în hotel. şi de luni, dacă se anunţă închiderea aeroportului, atunci ele vor fi şi mai puţine", a spus Proprietara unui hotel, Lucia Berdos.



Ministrul Economiei, Anatolie Usatîi, a declarat că în cel mult două săptămâni vor fi efectuate calculele necesare privind evaluarea pierderilor financiare provocate din cauza coronavirusului.



"Aşteptăm pierderi în economia naţională. Asta este un lucru cert. Calculele încă nu le avem şi nu le putem face deoarece în formule sunt foarte multe variabile, care nu ţin doar de Republica Moldova, dar mai mult de dezvoltarea situaţiei în tot ce ţine de situaţia de carantină, de orprirea relaţiilor de transport şi închiderea afacerilor", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii , Anatolie Usatîi.