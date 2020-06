COVID-19, o boală cu multe complicaţii, care lasă urme în organism şi după vindecare. Explicaţiile medicilor şi ce spune un pacient din ţara noastră

Evghenii Golosciapov este din Chișinău și are 40 de ani. El a fost diagnosticat cu noul coronavirus la sfârşitul lunii mai. După 16 zile de tratament, bărbatul s-a vindecat şi acum este acasă, în autoizolare timp de 14 zile. Bărbatul spune că are două teste negative, dar bola a lăsat urme în organism."Deocamdată, am tulburări de gust şi de miros. În al doilea rând, trebuie să-mi tratez plămânii, au fost afectați de virus. M-am vindecat de COVID-19, dar trebuie să fac față consecințelor bolii. Mi-au prescris niște medicamente. Sper că pe viitor nu voi avea probleme", a menţionat pacientul tratat de COVID-19."Poate fi o stare de oboseală, de slăbiciuni, de insuficiență de aer. Ar putea fi așa numitele fibroze pulmonare și consolidării pulmonare permanente. Acest fapt reduce din capacitatea plămânilor de a oxigena sângele, formând așa numitul sindrom restrictiv. Adică toate persoanele nu vor putea face un efort fizic mai mare. Vor avea o capacitate de muncă redusă", a declarat Adrian Belâi, șef departament Anestezie și Terapie Intensivă, IMU."Virusul se răspândește și afectează majoritatea organelor și consecințele de durată pot fi manifestate la toate organele pe care le afectează virusul. Aceasta secțiune va fi resimțită de către pacient, fie prin simptom, fie printr-o funție limitată. Vor avea consecințe mari pacienții care deja mai au boli asociate, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, obezitatea", a explicat șefгд departament Anestezie și Terapie Intensivă, IMU.