COVID-19: Numărul turiştilor străini care vin în Moldova, de trei ori mai mic comparativ cu anul trecut

Bate vântul a pagubă prin hotelurile din Chişinău. Din cauza pandemiei de COVID-19, numărul turiştilor străini care vin în Republica Moldova este de trei ori mai mic comparativ cu anul trecut. Conform datelor prezentate de Poliția de Frontieră, dacă în șapte luni ale anului trecut au fost înregistrate peste 2,5 milioane de traversări ale hotarului de către cetăţeni străini, în acest an numărul lor abia depășește 900 de mii. O mare parte a acestora o constituie moldovenii cu dublă cetățenie, care la intrare în ţară au prezentat pașaportul altui stat.



Din data de 15 iunie, de când autoritățile au reactivat domeniul HoReCa, în acest hotel, din cele 143 de camere disponibile, doar până la 15% sunt ocupate.



”În acest moment, toţi cei care vin în Moldova sunt cei care au paşapoarte diplomatice, cei care au permise de şedere aici. Vin şi cei care deţin vreo afacere în Moldova. Am înregistrat mai multe rezervări la hotel, însă vizitatorii le-au anulat după ce au aflat că trebuie să stea 14 zile în carantină”, a spus directorul regional a unei rețele hoteliere în Moldova, Umit Yuksel.



Directorul spune că în prezent, cel mai mare venit îl înregistrează restaurantele hotelului. Pentru a atrage mai mulţi clienți, administrația localului a lansat mai multe oferte speciale, iar una dintre atracţiile principale este piscina.



”Avem oferte speciale pentru turiştii locali. Pe rând, le permitem accesul la piscină. Când unii pleacă, îi sunăm pe alţii şi îi informăm că pot să meargă la piscină. Pentru turiştii străini avem o altă ofertă. Aceasta conţine o combinaţie a serviciilor pe care le prestăm”, a spus directorul regional a unei rețele hoteliere în Moldova, Umit Yuksel.



Administrația localului respectă măsurile de protecţie împotriva COVID-19 cum ar fi măsurarea temperaturii la intrarea în hotel, purtarea măștilor, dezinfectarea mâinilor și a spațiilor.



”Cât despre curăţenia în camere, am luat măsuri individuale. Conform regulilor noastre, punem toate prosoapele într-o husă specială de plastic, pe care o închidem. După plecarea clienţilor, angajaţii noştri nu intră în acea cameră timp de 72 de ore. Abia după aceea curăţăm camera şi o pregătim pentru următorii clienţi”, a spus directorul regional a unei rețele hoteliere în Moldova, Umit Yuksel.



În prezent, țara noastră poate fi vizitată de către străinii cu drept de ședere, de cei care au contract de muncă sau care au rude în Republica Moldova. Au acces în ţară şi cei care vin în scopuri de afaceri, cei care au programări la medicii noștri sau persoanele aflate în tranzit.