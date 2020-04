COVID-19 la nivel global. Numărul îmbolnăvirilor se apropie de un milion, iar bilanțul celor decedați este de peste 42.300

Numai Statele Unite ale Americii are aroape 200 de mii de cazuri de infectare cu coronavirs. Președintele Donald Trump a cerut națiunii să fie pregătită moral pentru următoarele săptămâni, care se anunță a fi și mai grele."Suntem în război cu un virus mortal. Succesul în această luptă va necesita măsura absolută și deplină a forței noastre colective, a iubirii și a devotamentului. Transmit tuturor americanilor să fie pregătiți pentru zilele dificile care vor urma", a menționat Donald Trump, președintele Statelor Unite.Oficialul spune că problema acută cu care se confruntă spitalele este lipsa ventilatoarelor."50 de state vânează același produs. Este aproape imposibil să cumperi un ventilator", a spus Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York.Americanii din New York, care mor în urma complicațiilor provocate de boală, sunt scoși pe ușa din spate a unui spital și încărcați direct în remorca unui camion. Pe măsură ce numărul bolnavilor crește alarmant, autoritățile amenajează mai multe spitale în centre de convenții, pe nave, sau în Centrul Național de Tenis. În cealaltă parte a Oceanului, în Franța, medicii invocă o problemă a sistemului de sănătate valabilă pentru numeroase țări ale lumii - insuficiența echipamentului de protecție."Ne asumăm riscuri și nu suntem protejați. Ar fi bine să fie puse la dispoziție trenuri, unde să fie plasați pacienți și monitorizați de medici. Acest lucru ar permite deplasarea cadrelor medicale în provincii, unde mai este echipament disponibil. Pe de alta parte, ar putea fi evitat transportul bolnavilor intubați, care este foarte periculos", conchis Christophe Prudhomme, medic francez.În același timp, autoritățile germane, au decis ca oamenii fără adăpost să fie cazați în hoteluri pe perioada carantinei, pentru a nu-i pune în pericol de infectare. În această țară numărul îmbolnăvirilor a ajuns la aproape 72 de mii, iar mortalitatea este ținută sub control. Câțiva primarii din nordul Italiei au făcut un apel disperat la autoritățile germane să intervină pentru a-i ajuta."Au fost tăiate finanțările pentru sănătatea publică, s-au redus medicii de familie, cheltuielile pentru spitale. Sănătatea publică a fost considerată întotdeauna o groapă de gunoi și acum am căzut în ea", a menționat Guido Marinoni, președintele Consiliului Medicilor din Bergamo.. Totodată, în timp ce britanicii s-au închis în case pentru a se proteja de coronavirus, un grup de capre a evadat dintr-o curte și s-a plimbat pe străzile goale.Oficialii organizației Mondiale a Sănătății recomandă oamenilor să poarte măști de protecție atunci când sunt bolnavi sau îngrijesc de cineva care este testat pozitiv și să nu facă risipă de echipament, mai ales pe timp de criză.