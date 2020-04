COVID-19: Iranul raportează că numărul deceselor a trecut de 6.000

'Numărul morţilor de această maladie a depăşit 6.000 astăzi', a comunicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Kianush Jahanpur, în briefingul de presă zilnic, transmis la televiziune.'Luând în considerare că am pierdut 71 dintre concetăţeni în ultimele 24 de ore, un total de 6.028 de persoane bolnave de COVID-19 au decedat până astăzi', a precizat el.Conform purtătorului de cuvânt, tot în ultimele 24 de ore au fost depistate 983 de cazuri noi de infectare. Din totalul de 94.640 de persoane contaminate, peste 75.100 s-au vindecat, iar în jur de 2.976 sunt în stare critică în prezent.Există însă suspiciuni, atât în afara ţării, cât şi în interior, că aceste statistici oficiale prezintă date mult sub cele reale.Ministrul sănătăţii, Said Namaki, le-a reproşat unora dintre compatrioţii săi că nu iau în serios epidemia. 'Credeţi că situaţia este normală', a acuzat el într-o intervenţie televizată. 'Este adevărat că am avut rezultate foarte bune în punctul maxim al depresiei economice, că numărul (zilnic al) morţilor a ajuns sub 100 şi că spitalizările au atins un minim, dar aceasta nu înseamnă că am terminat cu virusul', a atenţionat ministrul. El a avertizat că Iranul trebuie să se pregătească pentru 'un val simultan de COVID-19 şi de gripă' în toamna şi iarna viitoare.Iranul, a cărui economie este sufocată de sancţiunile americane şi fragilizată şi mai mult de epidemie, a autorizat redeschiderea treptată a magazinelor începând cu 11 aprilie şi a ridicat restricţiile de deplasare în interiorul ţării, instituite pentru a combate propagarea coronavirusului.Şcoli, universităţi, moschei, sanctuare şiite, cinematografe, stadioane şi alte locuri de întrunire au rămas totuşi închise în toată ţara.Iranul se află de sâmbătă în luna postului sacru musulman, Ramadan, iar Said Namaki a declarat că Ministerul Sănătăţii lucrează la un protocol pentru reluarea rugăciunilor în grup, mai ales a celor din zilele de vineri, în oraşele unde autorităţile vor da undă verde, fără a preciza care vor fi acelea.