COVID-19 i-a schimbat viața. ”Până în a 12-a zi temperatura a fost sub 40, eram ca o legumă"

Moldova bate record după record la numărul de infecții cu noul coronavirus. Aproape fiecare al treilea test e pozitiv.Printre cei care au suferit de COVID-19 se numără şi antreprenorul Alexandru Cojocari. Bărbatul a fost internat aproape o lună, inclusiv în secția de terapie intensivă."Primele 2 zile a fost a fost dificil, febra parcă nu era foarte mare - 38, ca o gripă severă. După 2 zile a dispărut, am crezut că îmi revin. Dar o zi mai târziu a apărut din nou. Și așa de mai multe ori. Drept urmare, până în a 12-a zi temperatura a fost sub 40, eram ca o legumă", a declarat bărbatul.În ziua a 12-a, Alexandru a fost transferat în secția de terapie intensivă cu leziuni pulmonare pe 70% din plămâni. A fost mereu conştient, dar cele două zile petrecute acolo îi vor rămâne în memorie pentru mult timp. El a scris despre experiența sa pe rețelele de socializare după ce a fost externat, ca oamenii să știe la ce poate duce virusul."Toţi stau într-un salon comun mare, toate locurile sunt ocupate. Secțiile de terapie intensivă sunt pline. Erau persoane în stare gravă, erau persoane cu ventilație artificială a plămânilor și am văzut cum li se inducea starea de comă și stăteau nemișcate", spune antreprenorul.Alexandru a fost externat și acum este acasă, dar procesul de reabilitare poate dura câteva luni, spun medicii."Au trecut deja 27 de zile de la începutul bolii și în fiecare zi acasă fac exerciții de respirație și simt că respirația mea este încă departe de starea în care era înainte de boală. Nu pot respira liber ca înainte", spune bărbatul.El spune că în timpul internării, cel ami dificil lucru a fost separarea de familie și prieteni. Din cauza carantinei, vizitele la spital au fost interzise. Aproape o lună, a vorbit cu soția și copiii doar la telefon. Și, prin urmare, după externare a început să aprecieze familia și mai mult."Toate gândurile mele erau legate de familie. Și am început să o apreciez și mai mult, am făcut planuri, am decis să petrec mai mult timp cu ei. În aceste momente dificile, înțelegi că familia este cel mai valoros lucru în viață", a declarat Alexandru Cojocaru.Potrivit Ministerului Sănătății, în spitalele din ţară sunt peste 3 000 de pacienți cu coronavirus, iar peste 200 dintre ei sunt în stare foarte gravă.