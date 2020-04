COVID-19: Elveţienii s-au grăbit să se tundă şi să meargă la dentist în prima zi de relaxare a izolării

În faţa magazinelor de grădinărit s-au format cozi, după ce oamenii au putut pentru prima dată să meargă la cumpărături de acest fel după şase săptămâni de izolare la domiciliu."Cred că era şi timpul. Trebuie să ne trăim vieţile, aşa că în opinia mea este important să ne continuăm activităţile şi să intrăm în contact cu oamenii, chiar şi la o coadă de asemenea proporţii", a declarat Christiane Ansermet, care aştepta în faţa unui magazin de grădinărit din oraşul Gland.Anne Schilliger, proprietara magazinului, spune că şi-a închis afacerea pe 17 martie, fiind forţată să arunce un sfert din producţia anuală şi pierzând 15% din cifra de afaceri."Este mult pentru noi şi va fi dificil să trecem prin asta", a spus ea, cu o notă de pesimism specifică multor proprietari de mici afaceri.Peste 1.350 de oameni au murit în Elveţia de COVID-19, boala respiratorie provocată de noul coronavirus. Numărul persoanelor testate pozitiv se apropie de 30.000.Numai magazinele alimentare, farmaciile şi alte afaceri "esenţiale" au primit permisiunea de a funcţiona în timpul izolării.Începând de luni, spitalele au putut efectua din nou toate intervenţiile chirugicale, fiind redeschise şi cabinetele dentiştilor, frizeriile şi saloanele de înfrumuseţare.Cele mai multe magazine, şcoli şi pieţe alimentare vor urma de la 11 mai. În al treilea stadiu vor fi redeschise, de la 8 iunie, şcolile vocaţionale şi universităţile, cu condiţia de a nu exista o creştere semnificativă a numărului de cazuri de COVID-19."Numărul de cazuri noi continuă să scadă, ceea ce reprezintă veşti bune în prima zi în care am început să relaxăm măsurile", a declarat Daniel Koch, oficialul care conduce echipa de răspuns a Elveţiei la epidemia de coronavirus.Leornard Brazzola, un dentist din Lausanne, a declarat că pacienţii au trebuit să plătească din buzunar pentru multe tratamente, aşa că este foarte probabil să amâne sau să anuleze unele tratamente neesenţiale."Ne aşteptăm ca toată lumea să fie afectată de această criză şi să suportăm consecinţele timp de mai multe luni. Acesta va fi un an complicat", a spus el.Cabinetul lui permite intrarea unei singure persoane pentru tratament stomatologic. În camera de aşteptare el a aşezat scaunele la doi metri distanţă şi a desfiinţat spaţiul în care ţinea de obicei reviste pentru ca pacienţii să-şi treacă mai uşor timpul.Frizeriile şi-au deschis şi ele uşile luni, după ce s-au pregătit timp de mai multe zile pentru redeschidere, relatează AFP. Într-o frizerie din Geneva, personalul este agitat şi telefonul sună la intervale constante."Clienţii erau aici de la deschidere. Respectăm toate regulile: doi metri între clienţi şi dezinfectarea fiecărui scaun după fiecare client", a explicat coafeza Ines.Dotată cu mască şi vizieră din plexiglas, Anita Ayma, patroana unui salon de coafură, are şi ea rezervări una după alta între 07.00 şi 19.00."Sunt mulţumită că a început. Dacă nu muncim, totul este mort", a spus ea, precizând că a beneficiat de un ajutor financiar de la autorităţi pentru a rezista în timpul izolării.Clientul ei Sergey Ostrovsky, profesor de vioară la Înalta şcoală de muzică din Geneva, s-a declarat "foarte mulţumit" că a putut reveni la coafeza sa, mărturisind că şi-a făcut rezervare încă de când măsurile de relaxare au fost anunţate, pe 16 aprilie.Ministrul de finanţe Ueli Maurer a declarat săptămâna trecută că izolarea costă economia 5 miliarde de franci elveţieni (5,14 miliarde de dolari) în termeni de pierderi în producţie.Confruntat cu cea mai gravă criză din aproape jumătate de secol, guvernul elveţian a lansat cel mai mare pachet de ajutor economic pentru afaceri din istoria sa, în valoare de 62 de miliarde de franci elveţieni.