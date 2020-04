COVID-19: Ariana Grande se alătură campaniei caritabile All In Challenge

Cântăreaţa pop s-a alăturat mai multor vedete, printre care Drake şi Justin Bieber, în cadrul campaniei iniţiate pentru strângerea de fonduri destinate persoanelor afectate de pandemia de coronavirus.Premiul oferit de Grande constă în posibilitatea de a-i fi alături în studio, în timp ce înregistrează muzică nouă, dar şi de a o însoţi pe artistă şi echipa sa la cină, în Los Angeles.Premiul, acordat câştigătorului şi unei persoane însoţitoare, este oferit în schimbul unei donaţii pentru campania All-In Challenge, sumele colectate fiind destinate organizaţiilor Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen şi No Kid Hungry.Grande, care a fost nominalizată de Madonna, a declarat că este "foarte entuziasmată să participe".Ea a invitat-o la rândul său pe "regina" Mariah Carey în cadrul campaniei.Printre alte vedete care s-au înscris la All-In Challenge se numără actriţa premiată cu Oscar Laura Dern, care oferă unui fan norocos ocazia de a o însoţi la deschiderea Muzeului Academiei Americane de Film (Academy Museum of Motion Pictures) din Los Angeles.Fanii lui Drake au posibilitatea de a câştiga un weekend împreună cu el şi echipa sa, în timp ce Bieber a anunţat că îi va cânta persoanei câştigătoare hitul "One Less Lonely Girl".La rândul lor, Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro oferă un rol de figurant în viitorul film "Killers Of The Flower Moon", în care vor juca împreună. Premiul include o zi pe platourile de filmare şi un prânz cu DiCaprio, De Niro şi regizorul Martin Scorsese.Şi David Beckham, fost căpitan al naţionalei de fotbal a Angliei şi unul dintre proprietarii clubului Inter Miami din Major League Soccer, s-a alăturat campaniei All In Challenge. Premiul constă în ocazia oferită unei persoane şi a patru însoţitori ai săi de a juca fotbal alături de vedetă la centrul de antrenament al International Miami.