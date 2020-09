COVID-19 a băgat frica în moldoveni. Unii dezinfectează chiar și produselor alimentare. REACȚIA specialiștilor ANSA

"Le spălăm la robinet, le dezinfectăm, iar ulterior le depozităm în frigider, curăţate. Acest lucru l-am făcut până la pandemie, asta facem şi acum", a spus o femeie."Da, obişnuiesc, am soluţie specială, am cumpărat chiar şi spirt, în recipiente mici", a explicat un bărbat."Principalul masca să fie şi să stăm cât mai departe de oameni"."Putem să ştergem ambalajele, vorbesc de cele externe, pungile, mai ales dacă le folosim de mai multe ori. Aceeaşi pâine, cașcavaluri, salamuri, etc, ele sunt ambalate şi nu este necesar ca să le dezinfectăm, noi doar consumăm interiorul, nu ambalajul", a declarat Ion Șalaru, director adjunct ANSP."Poate am obosit de atâta coronavirus, dar situaţia nu se îmbunătăţeşte, trebuie să ne pregătim moral şi psihologic ca să conveţuim încă o perioadă de timp, până vor fi adoptate măsuri specifice de prevenire şi tratament la COVID-19", a declarat directorul adjunct al ANSP.În spaţiile publice închise este obligatorie purtarea măştilor. La intrarea în unităţile comerciale, dar şi în instituţii publice şi private este necesară măsurarea temperaturii şi dezinfectarea mâinilor. Totodată, oamenii sunt îndemnaţi să respecte distanţa socială de 2 metri.