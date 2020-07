COVID-19 a ajuns la puşcărie. Deţinutul Oleg Pruteanu a fost testat pozitiv

COVID-19 a ajuns şi în sistemul penitenciar. Deţinutul Oleg Pruteanu alias "Borman", de la Penitenciarul 13 din Capitală, a fost testat pozitiv. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către unul dintre apărătorii săi, Gheorghe Malic, care acuză administraţia penitenciarelor de neglijenţă.



El susţine că Oleg Pruteanu a avut simptome, în special febră, încă de la sfârşitul săptămânii trecute.



"Imediat cum am auzit despre aceasta, despre posibilele simptome, am bătut alarma, am intervenit faţă de instituţia penitenciară, chiar la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ei pur şi simplu şi-au bătut joc în continuare de persoana aceasta. Nu au luat în serios, având suspiciuni că noi am simula această situaţie.", a spus Gheorghe Malic, avocat.



Avocatul mai spune că abia la sfârşitul acestei săptămâni, Oleg Pruteanu a fost testat, la aproape o săptămână de la primele simptome. În tot acest timp, deţinutul s-a întâlnit cu doi dintre avocaţi pe care i-ar fi infectat cu noul coronavirus, mai spune Gheorghe Malic. Avocatul mai spune că Pruteanu nu a primit echipamente de protecţie.



"Într-o zi, la insistenţa noastră, i-au dat o măşti care erau vădit folosite de altcineva.", a declarat Gheorghe Malic, avocat.



Administraţia Naţională a Penitenciarelor a confirmat, fără a-i da numele, că un deţinut a fost diagnosticat cu COVID-19, dar menţionează într-un comunicat că acesta s-ar fi infectat de la unul dintre avocaţii săi, despre care s-a scris pe reţelele de socializare că are COVID-19. Deținutul şi colegul său de celulă despre care ANP nu precizează dacă are sau nu COVID-19, au fost transferaţi la spitalul penitenciarului "Pruncul" pentru tratament. Starea lor de sănătate este de gravitate medie.

Oleg Pruteanu va fi dus la Institutul de Medicină Urgentă pentru investigații suplimentare. Între timp, ANP a iniţiat o anchetă internă.

Oleg Pruteanu e în închisoare din 2017 pentru trafic de droguri în proporţii deosebit de mari.