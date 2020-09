Cotețul discordiei. O femeie din raionul Orhei nu are liniște din cauza vecinilor

O femeie din satul Brăneşti, raionul Orhei, susţine că este ameninţată de către vecini. Asta după ce, acum o săptămână, postul nostru de televiziune a filmat nişte coteţe pe care vecinii săi le-au instalat chiar sub geamul ei. Atunci, femeia s-a plâns pe gălăgie şi miros urât.Nina Codreanu spune că de câteva zile nu mai are linişte. Ea spune că vecinii încearcă să se răzbune pentru că ne-a cerut să facem un reportaj despre coteţele instalate ilegal."Seara vin şi îmi bat în uşă de câteva ori, o seară, a doua seară. Au acolo la sarai un bec şi mi-l pun intenţionat noaptea să îmi bată în geam, să nu pot dormi", spune Nina Codreanu.Femeia a fost apostrofată de către vecini chiar în prezența echipei noastre de filmare. Aceștia sunt revoltați, deoarece fiecare gospodărie ar avea anexe, construite nu tocmai legal."Eu grădina asta am cumpărat-o încă mulţi ani în urmă tot de la neamurile dumneavoastră. Cum deţine sora dumneavoastră ilegal, aşa şi noi. ""Eu de o viaţă trăiesc aici şi niciodată nu am avut nicio problemă. Şi eu am geamuri în partea cealaltă şi dorm acolo. ""Eu locuiesc la al doilea etaj, fix deasupra lor şi nu mă deranjează deloc, o fost problemă că aveau câine şi m-a deranjat, iar ei l-au luat, dar găina că cotcodăceşte de ce să mă deranjeze."De această dată, proprietarii cotețului cu bucluc s-au arătat dispuși să discute cu noi. Aceștia insistă că terenul le aparține, chiar dacă el se află în gestiunea Ministerului Justiției."Da, aici tot e ilegal, aşa o fost încă când am cumpărat aici, fiecare şi-a luat cât a putut, noi am împărţit. Noi am plătit bani. Eu am dat 300 de euro pe această grădină. Ne-am adresat şi la Primărie, şi la Ministerul Justiţiei ca să legalizăm acest pământ însă fără niciun răspuns", ne-a declarat Elena Căpățînă.Am încercat să obţinem o reacţie de la poliție în legătură cu acest caz, însă oamenii legii ne-au spus că se vor expune după ce se vor informa. Terenul pe care se află crescătoriile de păsări aparţine Penitenciarului numărul 18, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei. Săptămâna trecută, am expediat o solicitare în adresa ministerului, însă până acum nu am primit un răspuns. Nici primarul localităţii, Boris Ochişor, nu a vrut să comenteze această situaţie, motivând că terenul nu aparţine autorității locale.