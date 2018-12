COŞMARUL prin care trece o tânără britanică după o vacanţă în Thailanda

O turistă britanică ar putea rămâne paralizată, după ce a sărit într-o piscină, în Thailanda, și și-a frânt coloana. Tânăra în vârstă de 24 de ani nu a apreciat corect adâncimea piscinei și s-a rănit grav, scrie Metro, potrivit digi24.ro.

Sophie Wilson se afla de doar o săptâmână în sudul Asiei, unde urma să petreacă șase luni. Tânăra a ajuns însă la spital și a avut nevoie de două operații, în urma cărora poate acum să ridice un braț.

Mai mult, ea ar putea fi obligată la plata a peste 66.000 de euro pentru spitalizare.

Incidentul a avut loc pe 1 decembrie. "Inițial, am fost în șoc. Nu aveam niciun motiv să cred că piscina nu e adâncă, pentru că mai mulți oameni se aruncau în apă fără nicio problemă. Nu am leșinat, însă nu îmi puteam simți corpul, aveam doar o durere incredibilă la gât. Apoi îmi amintesc că am spus că nu îmi simt picioarele. Am avut mereu un stil de viață foarte activ și este greu să mă gândesc că s-ar putea să nu mai merg niciodată", spune ea.

Deși avea asigurare, compania de asigurări s-ar putea să nu acopere cheltuielile cu spitalizarea, întrucât consideră că Sophie s-a rănit în urma unui "gest necugetat".

Acum, familia ei încearcă să strângă suma necesară pentru a plăti facturile la spitalul din Thailanda, precum și zborul înapoi spre Marea Britanie.