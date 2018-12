COŞMAR PENTRU FANUL LUI MESSI. Motivul pentru care un copil afgan a fost obligat să își părăsească locuinţa

Clipe de groază pentru copilul afgan, care și-a făcut tricou cu Lionel Messi dintr-o pungă de plastic!

Murtaza Ahmadi și familia sa au fost forțați să își părăsească locuința, după ce au primit amenințări din partea talibanilor, care consideră că ei s-au îmbogățit în urma întâlnirii cu starul argentinian.

Familia Ahmadi locuia în provincia Ghazni, controlată de talibani, iar acum se află în capitala Kabul. Anterior, familia s-a refugiat pentru o scută perioadă în Pakistan, din aceleași motive. Când au rămas fără bani, părinții împreună cu copii au revenit la casa lor.



"Am plecat din Joguri în jurul orei 8 seara, când am aflat că vin talibanii. Am fost speriaţi. Am fost siguri că talibanii îl caută pe Murtaza în casa noastră. Anterior talibanii au întrebat de ce fiul nostru nu are o fotografie cu Sfântul Coran, dar a pozat în tricoul lui Messi", a spus mama lui Murtaza.

"Îmi este dor de școală, pe care nu pot să frecventez acum. Am avut senzaţia că sunt urmărit de cineva, când mergeam la şcoală în ultima perioadă", a spus Murtaza Ahmadi.

Murtaza Ahmadi, acum în vârstă de 7 ani, a impresionat o lume întreagă în 2016 datorită admirației pentru fotbalistul Lionel Messi .

Totul a pornit după ce pe internet au apărut mai multe poze cu el, în care băiatul purta un "tricou" făcut dintr-o pungă de plastic cu inscripţia "Messi" pe spate.

Visul copilului a devenit realitate în decembrie 2016, când Murtaza s-a întâlnit cu starul Barcelonei în Qatar. Puștiul a mers pe teren, l-a strâns în brațe pe Messi și a primit de la acesta o minge și un tricou real, cu autograful idolului său.