COŞMAR fără sfârşit. Se împlinesc patru ani de la incendiul din Colectiv. Filmări secrete au fost ascunse până azi publicului

Se împlinesc patru ani de la incendiul din Colectiv, un coşmar fără sfârşit. În 30 octombrie 2015, aproximativ 500 de tineri au umplut clubul pentru a participa la lansarea noului album al trupei rock Goodbye to Gravity, intitulat "The Day We Die", în traducere "Ziua în care vom muri." Tragedia a lăsat în urmă un bilanţ sumbru: 64 de morţi şi 160 de tineri schilodiţi.



La ora 22 şi 31 de minute o scânteie de la artificiile folosite în timpul concertului a provocat un adevărat dezastru.

În doar 153 de secunde au fost ucişi 27 de tineri. Alţi 37 au murit din cauza infecţiilor din spitalele româneşti. Civilii au fost cei care au scos răniţii din infern.



Imaginile publicate recent, în exclusivitate, de www.libertatea.ro, ţinute în secret de autorităţile din România timp de patru ani, arată cum pompierii se mişcă haotic şi nu ştiu cum să intervină. Asta în timp ce răniţii zăceau la pământ, iar paramedici nu se apropiau măcar să le ia pulsul. Adjunctul inspectorului şef ISU a fost înregistrat în timp ce dădea indicaţii şi înjura morţii.



Filmul groazei de 20 de minute, realizat de un subofiţer al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență i-a întors în trecut pe supravieţuitorii calvarului. Supravieţuitorii au ajuns la concluzia că paramedicii nu au pregătire suficientă pentru a interveni în situaţii critice şi sunt revoltaţi de faptul că autorităţile ascund realitatea şi tergiversează tragerea la răspundere a vinovaţilor. Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, susţine cu vehemenţă că a făcut tot ce trebuia în acest caz. Cele două anchete iniţiate încă în 2015 nu au fost finalizate.

În acest an, 30 octombrie coincide cu ziua când ar fi trebuit învestit noul guvern al României. Şeful Senatului, Teodor Meleşcanu, a anunţat însă zilele trecute că acest eveniment se amână pentru lunea viitoare din cauza că astăzi românii comemorează patru ani de la producerea dramei colective.