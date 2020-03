Coronavirusul restricţionează accesul în cimitirele din Capitală

La cimitirul "Sfântul Lazăr" din Capitală porțile sunt închise, iar potenţialii vizitatori sunt anunţaţi că accesul este interzis.Timp de aproape o oră, mai multe grupuri de oameni care au vrut să participe la înmormântări, nu au putut intra pe teritoriul cimitirului."- Nu cred că este prea bine.- De ce consideraţi aşa?- Totuşi oamenii trebuie să-şi ia rămas buni de la răposaţi.- Dar cum rămâne cu siguranţa oamenilor?- Aici este aer liber, nu ne aflăm într-o încăpere"."- Noi acceptăm restricţia.- Unii totuşi sunt nemulţumiţi?- Am venit la o persoană care a făcut parte din colectivul nostru, a fost o persoană bună, am vrut să ne luăm rămas bun, să ne facem datoria"."M-am pornit să prelucrez la mormântul soţului meu. Anul trecut nu am fost, iar buruianul cred că trebuie să fie foarte mare.- Este un ordin, nu se poate de intrat, nu a-ţi auzit?- Totul am auzit, draga mea, dar când mă gândesc ce-i acolo nu mai pot", a spus locuitoarea capitalei, Pelaghia Lacheeva."Procesiunile funerare continuă, în mod natural. Ieri 21 de înmormântări, alaltăieri 20, azi, la fel, 20 avem. 10 persoane care îşi conduc persoana decedată pe ultimul drum, plus acei şase oameni care duc defunctul, plus patru angajaţi ai noştri care stau la groapă. În total sunt 20 deja. Acum nu pot intra persoanele fizice sau acei vizitatori care îşi făceau ordine pe la morminte", a spus directoarea întreprinderii municipale "Combinatul Servicii Funerare", Ludmila Boțan.În contextul instituirii stării de urgenţă, au fost interzise întrunirile cu mai mult de 50 de participanţi. Asta presupune şi anularea meselor de pomenire, pentru a evita răspândirea coronavirusului de tip nou.