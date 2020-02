Coronavirusul face ravagii. Bilanțul epidemiei a ajuns la 1.113 morți

Bilanțul epidemiei de coronavirus crește alarmant și a ajuns deja la 1.113 morți. Doar în ultimele 24 de ore, 94 de persoane au murit din cauza virusului letal, în timp ce numărul infectaților a ajuns la peste 44 de mii de oameni. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a dat un nume bolii provocate de coronavirus.

"Avem acum un nume pentru maladie, Covid-19. "Co" este de la corona, "vi" este de la virus, "d" este de la "disease", adică boală", a afirmat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

În jur de 300 de angajaţi ai celei mai mari bănci din Singapore au fost evacuaţi după ce un coleg de-al lor a fost internat la spital. Analizele cu confirmat prezenţa coronavirusului. În Singapore erau până acum 47 de cazuri de îmbolnăvire.

În Japonia, situaţia s-a agravat la bordul navei de croazieră Diamond Princess, aflată în carantină lângă Yokohama. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 174, cel mai mare focar de coronavirus, în afara Chinei continentale. Printre miile de pasageri se numără şi doi moldoveni.

"Cu privire la nava Diamond Princess, care a ajuns în portul Yokohama în data de 3 februarie și se află în carantină de atunci, 39 din cei 53 de oameni testați azi au fost depistați pozitiv cu coronavirus", a comunicat ministrul japonez al Sănătății, Katsunobu Kato.

Iar în SUA, un grup de aproape 200 de oameni au fost scoşi din carantină după ce au petrecut două săptămâni izolați de restul lumii. Din fericire nu a fost confirmat niciun caz de coronavirus.

"Astăzi, ne-am scos măștile de pe fețe și am primit o fișă medicală curată. Am realizat că am trecut prin această experiență împreună și ne-am făcut prieteni buni".