Coronavirusul anulează vacanțe. Poţi sau nu să îţi recuperezi banii dacă renunţi la o călătorie planificată în zonele afectate de epidemie

Coronavirusul îi sperie pe moldovenii care şi-au planificat vacanţe în zonele afectate de epidemie. Reprezentanţii agenţiilor de turism spun că unii clienţi intenţionează să îşi anuleze călătoriile în Italia sau Tenerife.

"Turiştii ne contactează şi ne întreabă care este situaţia reală. În prezent, din miile de rezervări care sunt, avem doar o solicitare de anulare, pentru Europa. Din păcate, nu-şi pot întoarce banii în cazul dat, deoarece hotelurile sunt achitate, zborurile, transportul este achitat, serviciile locale la fel şi nimeni nu vrea să întoarcă banii, pentru că cineva intră în panică", a menţionat directorul unei agenţii de turism, Ion Curmei.

Agenţiile de turism dau asigurări că peste hotare situaţia nu este atât de gravă şi că turiştii trebuie doar să respecte regulile de igienă şi protecţie. Totodată, aceştia trebuie să aibă neapărat şi asigurare medicală.

Şi moldovenii stabiliţi în Italia, care voiau să se întoarcă acasă în vacanţă sunt îngrijoraţi. Alexandra Jalauc locuieşte în Brescia. Plănuia să vină în ţară în vacanţă, acum însă vrea să-și anuleze zborul.

"Nu mai vreau să vin, deoarece mă tem să nu fiu un pericol pentru cineva. Îmi pare rău că o să vopsesc ouăle anul acesta aici, în Italia, dar nu în Moldova, dar asta e, nu avem ce face", a spus moldoveanca stabilită în Italia, Alexandra Jalauc.

Unii moldoveni stabiliţi în Italia sunt mai calmi şi nu se sperie cu una cu două.

"Nu mă îngrijorez deloc, stau acolo de mai mulţi ani am văzut că au apărut mai multe boli precum "mucca pazza", ebola, gripa aviară, am stat tot timpul acolo şi nu am avut frică de nimic".

- Undeva o frică este, dar avem bilet, ne aşteaptă la muncă acolo şi avem mare grijă.

- Dar nu v-aţi gândit să amânaţi biletul?

- Nu, nu, nu. Suntem deprinşi acolo, ne ducem ca la noi acasă.

"Trebuie să fim atenţi la orice viroză. Au mai existat şi alte gripe şi a trecut lumea şi prin asta".

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei de Frontieră, până acum, nu au fost depistate persoane care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova cu simptome asociate Coronavirusului de tip nou. Conform datelor prezentate, din Italia au sosit 436 persoane cu zboruri directe din Torino, Milano şi Roma.