CORONAVIRUSUL - O NOUĂ AFACERE. Cât costă o mască de protecţie

Mai în glumă, mai în serios, teama faţă de virusul ucigaş Covid-19, care s-a infiltrat adânc şi în cetăţenii Republicii Moldova, a trezit în unii moldoveni setea de a pune pe roate o "afacere". Astfel, reţelele de socializare şi siteurile de vânzări online sunt invadate de anunţuri în care "afaceriştii" propun măşti de protecţie, la suprapreţ.

Aşa cum aceste obiecte medicinale sunt aproape de negăsit în farmaciile din Capitală, aceştia dau asigurări că au marfă de calitate înaltă şi certificate care confirmă acest fapt.

La o simplă căutare pe siteurile de anunţuri din Moldova ne dăm seama cât de repede afacerea cu aceste măşti ia amploare. Sunt foarte multe oferte de vânzare a acestora la preţuri exagerate. Reporterul postului nostru de televiziune a contactat mai multe persoane care au pus anunţuri de acest gen.



"- Am văzut că vindeți măşti medicinale, vreau să cumpăr mai multe, vreo 500 la număr.

- Acum nu avem, posibil diseară să mai fie.

- Dvs. cu cât le vindeţi, vreau mai multe să trimit în Italia?

- Şapte lei bucata.

- Aşa scumpe, am văzut şi cu cinci lei.

- Eu aş cumpăra şi cu opt, dacă aş găsi! Ele practic nu mai sunt, stocul este epuizat.

- Aveţi certificat, nu sunt din astea de calitate rea.

- Da, sigur. Au certificat de calitate, garanţie."



"- Măştile cu filtru sunt 12 lei, dacă vreţi mai multe 10 lei, dar dacă fără filtru, atunci nouă lei.

- Ele sunt bune, aveţi certificate pentru ele, să nu fie simple, să se rupă şi peste o oră să le arunc?

- Cum să se rupă, au termen de valabilitate până în 2023.

- Dar la sigur aveţi certificat, da?

- Pe le scrie, eu foi, documente nu am."



Afaceriştii au şi măşti de protecţie mai sofisticate, folosite în lucrări de construcţii. Comercianţii spun că o mască de acest tip costă 120 de lei, însă, preţul ar putea scădea până la 100 de lei, în cazul unei achiziţii mai mari.



"- Şi eu am trimis în Italia, trebuie să văd câte ne-au mai rămas, mai vrea o doamnă să procure, vă spun răspunsul peste o oră dacă sunt atâtea!

- Cât o să mă coste aproximativ vreo 500, atât deocamdată?

- 120 de lei una, ele nu sunt simple, din astea care să fie purtate doar o singură dată, sunt mai complexe, de fabrică sunt puternice. dacă luaţi mai multe, putem face o reducere la 100 de lei, cel puţin.

- Ele au certificat?

- Da, desigur, noi vi le dăm împachetate frumos cu certificat."



Unii au început să comercializeze măşti şi în transportul public. Totuşi, după apariţia acestei fotografii în spaţiul public, unii internauţi au spus că imaginea a fost surprinsă în Capitala României. Nici marilor producători de haine şi accesorii de lux nu le-a luat prea mult timp să se adapteze noilor realităţi şi au scos în vânzare măşti de protecţie de lux, preţul căror ajung la 200 de euro. Anunţuri de acest gen pot fi găsite chiar pe paginile lor oficiale. Virusul Covid-19 a activizat şi bloggerii internaţionali. Aceştia, mai nou, fac tutoriale prin care oamenii sunt învățați cum să-și fabrice singuri, astfel de măști de protecție cu materiale ușor de procurat. Unul dintre aceste clipuri a strâns în peste două săptămâni, aproape 24 mii de vizualizări.



"Acestea sunt materialele de care aveţi nevoie pentru a face de sine stătător o mască. În primul rând, e nevoie de hârtie de bucătărie, elastic simplu. Luăm două sau trei bucăţi de hârtie. "După pliăm hârtia în aşa mod. Ulterior, în ambele colţuri ale hârtiei punem elastic pentru a fixa. Acum o putem deschide, iar aşa arată masca făcută de mine în condiţii casnice."



De capul speculanților s-a apucat şi premierul, Ion Chicu. Într-o postare pe facebook, acesta susține că are informații, potrivit cărora, unii afaceriști și-au făcut rezerve impresionante de măști, iar acum speră să se îmbogățească pe seama oamenilor. În acest context, astăzi, a fost aprobată o hotărâre de guvern prin care a fost stabilit un plafon de 20% adaos comercial pentru măști, mănuşi şi dezinfectanții medicali. Decizia vine după ce în mai multe reţele de farmacii , măştile sunt de negăsit sau se vând la prţuri exagerate.

De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat şi Inspecția Financiară vor vizita toate farmaciile din țară, pentru a verifica prețurile, dar şi stocurile disponibile.