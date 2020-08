Coronavirus: Un tânăr de 20 de ani, cea mai tânără victimă a pandemiei de COVID-19 în Australia

Bărbatul este una dintre cele 14 persoane care au decedat în statul Victoria pe timpul nopţii, a declarat vineri premierul Daniel Andrews reporterilor la Melbourne.Bilanţul deceselor cauzate de coronavirus în statul Victoria a ajuns la 289, iar pe întreg teritoriul Australiei, la 375.Rezidenţii din capitala statului, Melbourne, sunt vizaţi de restricţii stricte şi au voie să-şi părăsească domiciliile doar pentru a face exerciţii fizice, cumpărături şi activităţi esenţiale. În intervalul 8:00 p.m. - 5:00 p.m. au interdicţie de circulaţie, iar portul măştilor este obligatoriu.Oraşul cu circa 4,9 milioane de locuitori a înregistrat un număr total de 15.863 de cazuri de infectare, 659 de persoane fiind în spital, iar 41, la terapie intensivă.Coordonatorul departamentului de sănătate din statul Victoria, Brett Sutton a spus că se aşteaptă ca efectele depline ale strictei izolări să-şi facă efectul abia după câteva zile.''Este o nouă etapă... şi ar trebui să vedem o scăderea ulterioară a transmiterii odată cu restricţiile din etapa a patra'', a spus Sutton, citat de publicaţia The Age.''Mergem în direcţia bună şi am încredere că am trecut de vârf şi că trebuie să scadă rapid'', subliniat el.Statul vecin New South Wales şi-a închis graniţele pentru cetăţenii din Victoria, iar trei şcoli din Sydney au fost nevoite să-şi închidă porţile după ce mai mulţi elevi au fost testaţi pozitiv pentru coronavirus.Autorităţile din New South Wales au raportat nouă cazuri în timpul nopţii. Queensland a raportat două noi infectări la o persoană venită din Sydney şi la membrul echipajului unei nave cargo.