Coronavirus: Un moldovean a primit viză umanitară în Bulgaria

Un moldovean a primit viză umanitară în Bulgaria. Anunțul a fost făcut de Stefan Gorda, ambasadorul Republicii Moldova în Bulgaria pe pagina sa de Facebook.

"E bine să se știe că acum diplomații moldoveni dau adevărate bătălii pentru concetățenii noștri. Un cetățean moldovean care a depășit termenul de ședere în Germania, sfătuit de fratele său, cu reședință temporară în Plovdiv, Bulgaria, și-a luat bilet la avion și a sosit pe aeroportul Sofia. Peste o zi după ce Bulgaria a anunțat că nu va primi nici un cetățean din state extra-UE! A fost oprit de grănicerii bulgari. Nu putea fi altfel. Imediat ambasada a întreprins măsuri de rigoare. Am contactat autoritățile și am solicitat să fie admis. Deși ni s-a spus că omul a depășit termenul și în Bulgaria e carantină. Am trimis mai multe interpelări. Am contactat fratele omului în cauză. Rudele din Moldova. Am încercat să-l trimitem în alt aeroport, din care el să ajungă la Chisinău. Fără succes. Nimeni nu a vrut să-l primească. Apoi partea bulgară l-a pus în avion și a zburat înapoi în Germania, de unde a fost întors în aceiași zi la Sofia. Am contactat din nou nivele superioare ale conducerii Bulgariei. Am solicitat repetat viză umanitară, invocând și faptul că provine din sudul Moldovei. Însuși generalul Mutafchiiski, șeful statului major de luptă împotriva Covid19 a luat azi decizia. Cetățeanul a primit viză umanitară în Bulgaria și acum este în grija fratelui său din Plovdiv. Așa sunt aceste zile...Aveți grijă de voi, dragi prieteni!"