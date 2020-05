Coronavirus: Peste 50 de vedete, printre care Celine Dion, Cher şi Pierce Brosnan, se alătură campaniei ONU ''Call for Code''

Este vorba despre o iniţiativă lansată de Consiliul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului pe reţelele de socializare prin intermediul căreia celebrităţi sau vedete ale sportului şi modei vor încuraja companii şi persoane să dezvolte noi tehnologii care să creeze soluţii pentru a ajuta persoanele cele mai vulnerabile.Cele 55 de personalităţi care participă la "Call for Code" au în total peste un miliard de urmăritori pe reţelele de socializare.Jeff Bridges, laureat cu premiul Oscar, a fost primul care a contribuit la campania de pe Twitter, Instagram şi Facebook printr-o emoţionantă fotografie a unui membru al personalului medical, sub care a scris "să creăm soluţii pentru persoanele cele mai vulnerabile din lume" sub eticheta #TechForGood (''tehnologie pentru bine'', n.red).După ce la începutul lunii martie Lady Gaga a postat un mesaj video în care a făcut un apel la "rockstarurile din tehnologie" să se implice în această cauză, sute de mii de programatori din 165 de ţări s-au înscris la "Call for Code", care a devenit una dintre iniţiativele tehnologice cele mai mari din istorie.Un juriu din care fac parte, printre alţii, fostul preşedinte al SUA Bill Clinton, antreprenorul şi omul de televiziune Mark Cuban, fostul ministru britanic de externe David Miliband şi Irwin Redlener, directorul National Disaster Preparedness and Relief Committee (NDPRC) din SUA, va selecta cele mai valoroase inovaţii tehnologice.