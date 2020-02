Coronavirus NU A AJUNS în Moldova. Nicio persoană nu este plasată în carantină

Virusul COVID - 19 ocoleşte, deocamdată, ţara noastră. În ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate persoane cu simptome de coronavirus, ne asigură Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Potrivit autorităţilor, moldovenii reveniţi din ţările unde sunt cazuri de COVID-19 completează, la frontieră, fișe de anchetă epidemiologică, pentru a fi monitorizați ulterior de medicii de familie. Doar că nici ministrul, nici şeful Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică nu ne-au putut spune câţi cetăţeni sunt supravegheaţi.



''Niciun caz nu este înregistrat, chiar dacă au fost suspecţii, chiar dacă s-au adresat persoane care au venit din nordul Italiei, nu s-a confirmat niciun caz. Avem gripă sezonieră, avem infecţii respiratorii, dar nu avem caz de coronavirus'', a spus ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu.



Ministrul Sănătăţii a mai precizat că, în prezent, nicio persoană nu este plasată în carantină. Viorica Dumbrăveanu spune, însă, că mai mulţi cetăţeni sunt monitorizaţi de medicii de familie, după ce au revenit din ţările în care sunt cazuri de coronavirus. Şefa de la Sănătate nu ştie, însă, care este numărul exact al persoanelor supravegheate.



''- Nu sunt pregătită cu aceste cifrele respective, dar era vorba de două familii care au revenit, care erau suspecte şi care se aflau sub monitorizarea medicilor. Dar, toate persoanele care revin din zonele afectate ale Italiei completează fişa epidemiologică şi iată toate aceste persoane sunt monitorizate de ANSP şi de către medicii de familie şi cifra acestora este mare.

– Câte?

- Vă rog să precizaţi cu domnul Furtună'', a spus ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu.



La rândul său, Nicolae Furtună, şeful Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, spune că instituţia pe care o conduce nu are asemenea date.



'' - Vrem să ne daţi date despre câte persoane sunt în carantină cu coronavirusul, câte persoane sunt monitorizate?

- Noi chiar nu ducem o statistică a persoanelor care se află în carantină şi n-o s-o ducem, şi nimeni în lume n-o duce!'', a spus şeful ANSP, Nicolae Furtună.



Totuşi, în lume există asemenea date. Spre exemplu, pentru a evita apariția știrilor false sau a dezinformărilor, Ministerul Afacerilor Interne de la Bucureşti anunţă, periodic, numărul persoanelor din România care se află în carantină sau sunt monitorizate la domiciliu. Nicolae Furtună a devenit agresiv atunci când i-am spus acest detaliu.

'' - Dumneavoastră în ce ţară trăiţi ?

- În Moldova şi vrem şi noi să avem aceste date statistice!

- În Republica Moldova nu face nimeni evidenţa persoanelor aflate în carantină! Pentru că având în ANSP, de exemplu, 1500 de persoane apoi mie îmi trebuie să am 4500 ca să pot face evidenţa! Trebuie să o facă oamenii, eu nu pot să o fac, n-am capacităţi să o fac şi nici nu-mi trebuie!", a spus şeful ANSP, Nicolae Furtunăю



Ministrul Viorica Dumbrăveanu a mai declarat că niciun test oferit gratuit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu a fost folosit.



"Avem 480 de teste pentru depistarea Coronavirusului şi avem două chituri a câte 96 de teste pentru confirmarea Coronavirusului. La momentul actual avem utilizate două teste, ca şi testare, ca să vedem eficienţa acestora. Rezultatele arată că testele sunt, cu adevărat, foarte bune", a spus ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu.



Conform datelor prezentate de Ministerul Sănătăţii, în ultimele 24 de ore, din Italia au sosit 436 persoane cu rute directe din Torino, Milano şi Roma.