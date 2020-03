Coronavirus la zi: 189 de oameni au murit într-o singură zi în Italia

Tot într-o singură zi s-au îmbolnăvit peste 2600. Astfel, bilanțul celor care au contactat virusul a depășit 15 mii. În regiunea Lombardia, spitalele sunt arhipline. Pentru a face față numărului mare de pacienți, în Brescia, au fost amenajate săli de tratament în corturi.Unii turiști străini speră să prindă ultimul zbor pentru a părăsi Italia.”Am cumpărat patru bilete diferite, la prima clasă, pentru a părăsi Italia.””Primul meu zbor înapoi la Gatwick a fost anulat, așa că am făcut o altă rezervare. Speram să zburăm în această seară, dar și această cursă a fost anulată. Două zboruri anulate. Nu știu cum vom ajunge acasă.”Situație dramatică și în Spania. Autoritățile de la Madrid au raportat 31 de decese într-o singură zi și 869 de cazuri noi. În total, sunt 86 de morți și peste trei mii de îmbolnăviri de COVID-19.”Vom transfera 2,8 miliarde de euro către regiunile autonome, pentru a putea fi folosiți de unitățile medicale în lupta cu coronavirusul. Dar pentru a învinge virusul este esențială responsabilitatea și disciplina personală, repet acest lucru”, a spus Pedro Sanchez, premierul Spaniei.Măsuri severe împotriva răspândirii coronavirusului au fost luate și în Franța, a treia cea mai afectată țară europeană, după Italia și Spania, unde s-au înregistrat 61 de decese și aproape trei mii de îmbolnăviri.”Este cea mai gravă criză sanitară din ultimul secol cu care s-a confruntat Franța.” De luni și până la o notificare suplimentară vor fi închise creșele, școlile, liceele, colegiile, universitățile”, a zis Emmanuel Macron, președintele Franței.Marea Britanie va impune noi măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19. Autoritățile de la Londra sunt conștiente că nu mai pot opri virusul ucigaș, așa că eforturile lor vor fi îndreptate spre încetinirea răspândirii.”Am făcut ce am putut pentru a opri acest virus și astfel am câștigat timp valoros. Dar acum vorbim de o pandemie globală, așa că numărul cazurilor va crește exponențial. Într-adevăr, numărul real este mai mare, poate mult mai mare decât numărul cazurilor confirmate”, a menţionat Boris Jonson, premierul Marii Britaniei.Autoritățile britanice au îndemnat cetățenii care prezintă simptome ușoare, precum tuse sau temperatură ușor ridicată, să rămână în case pentru cel puțin șapte zile. Totodată, este luată în considerare anularea tuturor evenimentelor de amploare. Școlile vor rămâne în continuare deschise. Vor fi închise doar instituțiile de învățământ în care vor fi înregistrate cazuri de infectare. Până acum, aproximativ 600 de cazuri de infectare cu virusul Covid-19 au fost înregistrate în Marea Britanie. 10 oameni au murit. Pe de altă parte, în China s-au înregistrat astăzi doar 5 cazuri, după ce ieri au fost confirmate 8, ceea ce poate semnala perioada de încheiere a epidemiei. La nivel mondial, coronavirusul a ucis până acum aproape cinci mii de oameni, iar în jur de 135 de mii s-au îmbolnăvit.