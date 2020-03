Coronavirus în Europa: Câte cazuri de infectare au fost înregistrate

Vești bune din Italia. Numărul îmbolnăvirilor și al deceselor din cauza Covid-19 este în scădere deja de două zile consecutiv. Cifrele sunt, însă, în continuare dezastruoase, cu aproape 4.800 de cazuri noi și aproximativ 600 de morți în ultimele 24 de ore, însă dinamica este pozitivă.

Autoritățile italiene ezită să spună că vârful epidemiei a trecut, dar sunt optimiste.

”Astăzi vom începe cu numărul însănătoșirilor. În ultimele 24 de ore, 408 pacienți au fost vindecați, ceea ce ridică numărul vindecărilor la 7.432”, a afirmat comisarul special pentru coronavirus, Angelo Borrelli.

Printre cei vindecați se numără și pacientul numărul 1 al Italiei, un bărbat de 38 de ani. Acesta a fost externat.

”Îmi aduc aminte internarea în spitalul din Codogno, mi s-a spus că pentru 18 zile am fost la terapie intensivă, apoi am fost transferat în salonul de boli infecțioase, unde am început din nou să am contact cu lumea reală și să fac un lucru simplu, dar frumos: să respir”, a povestit pacientul nr1 al Italiei.

Diagnosticat cu Covid-19 în 21 februarie, bărbatul și-a infectat soția însărcinată și alți apropiați, printre care și pe tatăl său, care a murit din cauza complicațiilor. Acum, acesta îi imploră pe concetățenii săi să stea în case și să nu interacționeze cu cei dragi.

Situația continuă să fie una foarte gravă și în Spania, a doua cea mai afectată de coronavirus țară din Europa. Autoritățile de la Madrid sunt însă optimiste. Numărul îmbolnăvirilor a crescut în ultimele 24 de ore cu aceeași rată ca în ziua precedentă, ceea ce reprezintă o dinamică pozitivă.

Guvernul spaniol nu se relaxează însă și a pus pe roate industria medicală pentru producerea echipamentelor necesare.

”Acum nu doar cumpărăm echipamentele necesare aici și acum, dar, la cererea premierului, și creăm rezerve. Industria medicală națională lucrează în această direcție, așa că vom avea aici, în Spania, echipamente de protecție, ventilatoare pentru plămâni și teste”, a comunicat ministrul Sănătății din Spania, Salvador Illa.

Numărul morților crește în continuare alarmant. Armata spaniolă a făcut percheziții în mai multe aziluri de bătrâni, unde au găsit zeci de persoane abandonate sau chiar decedate. Sunt atât de mulți morți, încât pompele funebre nu mai fac față, așa că uriașul patinoar din Madrid a fost transformat în morgă.

Iar medicii spun că sunt la capătul resurselor și puterilor și le cer oamenilor să stea acasă pentru a nu răspândi boala.

- Ducem lipsă de medici și când oamenii ies în străzi, știți ce se întâmplă, se îmbolnăvesc. Nu avem îndeajunse echipamente și medicamente.

- Vă rugăm să respectați recomandările.

- Nu le ignorați, stați acasă. Când văd că unii ies în fiecare zi ca să-și cumpere pâine. Este o rușine. Mulți dintre noi vor cădea la datorie.

Eforturile supraomenești ale medicilor sunt apreciate de spanioli. Aceștia și-au făcut deja un obicei din a ieși în fiecare seară la balcoane pentru a-i aplauda.

Nici în Franța situația nu este una bună, fiind înregistrate aproape 20 de mii de cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și aproximativ 860 de decese. Parisul a impus stare de urgență sanitară pe o perioadă de două luni. Măsura prevede noi restricții de circulație și închiderea supermarketurilor. De asemenea, oamenii au voie să iasă doar o dată pe zi din casă în baza unui permis.

”Ieșitul la plimbare cu copiii sau pentru a face un pic de mișcare trebuie să se efectueze în raza unui kilometru de la domiciliile voastre, pentru cel mult o oră, desigur că trebuie să fiți singuri. Și da, este permisă ieșirea doar odată pe zi”, a menționat premierul Franței, Edouard Philippe.

Iar Germania, deși are deja aproape 30 de mii de cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19, găsește resurse pentru a ajuta țările vecine. După ce, zilele trecute, câțiva pacienți din Franța au fost transferați în spitale germane, luni autoritățile de la Berlin au anunțat că vor prelua și bolnavi din Italia.