Coronavirus: Banca Naţională a Elveţiei a raportat pierderi record

Banca Naţională a Elveţiei are investiţii în valoare de aproximativ 800 miliarde de franci, în principal în obligaţiuni şi acţiuni pe care le-a a cumpărat de-a lungul unei campanii destinate reducerii valorii francului.În primul trimestru al acestui an, valoarea pachetelor de acţiuni deţinute de Banca Naţională a Elveţiei a scăzut cu 31,9 miliarde de franci, după ce impactul economic al virusului a prăbuşit pieţele bursiere, la care s-au adăugat pierderi de 17,1 miliarde de franci ca urmare a evoluţiilor negative ale cursului de schimb. În schimb, fuga investitorilor spre activele sigure a fost benefică pentru rezervele de aur ale SNB (aproximativ 1040 tone), a căror valoare a crescut cu 2,8 miliarde de franci. De asemenea, SNB a înregistrat un profit de 300 milioane de franci de pe urma dobânzilor negative pe care le percepe de la băncile comerciale pentru rezervele pe care acestea le păstrează la banca centrală."Primul trimestru din 2020 a fost dominat de răspândirea globală a coronavirusului. Măsurile luate pentru a ţine sub control a pandemiei au afectat în mod serios pieţele financiare şi în consecinţă şi rezultatele SNB", a informat Banca centrală."Pentru Banca Naţională a Elveţiei realizarea de profit nu este un obiectiv însă împiedicarea aprecierii rapide a francului este principalul obiectiv iar pentru atingerea acestui obiectiv este dispusă să accepte pierderi", a spus Alessandro Bee.Din punct de vedere legal, SNB are statutul unei corporaţii în care majoritatea acţiunilor sunt deţinute de Guvernul federal elveţian şi cele 26 de cantoane. Există, de asemenea, aproximativ 2.000 de investitori privaţi care primesc dividende dar care beneficiază de drepturi de vot extrem de limitate.