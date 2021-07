Corneliu Furculiţă: Summit-ul de la Batumi a fost organizat în detrimentul relaţiilor cu Federaţia Rusă

Liderul fracţiunii PSRM Corneliu Furculiţă consideră că recentul summit de la Batumi, la care Moldova, Ucraina şi Georgia au semnat o declaraţie comună privind apropierea de UE, a fost organizat în detrimentul relaţiilor cu Federaţia Rusă. În cadrul emisiunii "PRIME TIME" de la Prime, politicianul a menţionat că Blocul comuniştilor şi socialiştilor pledează pentru o politică externă echilibrată, astfel încât Moldova să aibă relaţii bune atât cu Vestul, cât şi cu Estul. Furculiţă s-a arătat sceptic că noua guvernare va putea asigura acest lucru pentru ca Moldova să nu fie atrasă în lupte geopolitice.



"Nu în zadar a fost o implicare atât de masivă a forţelor din exterior, cu caracter geopolitic, fiindcă se urmăreşte şi un interes geopolitic în Republica Moldova, care în continuare, veţi vedea, că va fi desfăşurat. Mă refer şi la recentul summit care a avut loc la Batumi, declaraţiile care au fost acolo. Evident că o astfel de treime s-a format nu în dorinţa de a facilita relaţiile cu Federaţia Rusă", a declarat Furculiţă.



Corneliu Furculiţă s-a referit şi la declaraţia Maiei Sandu privind disponibilitatea sa de a se întâlni cu preşedintele rus, Vladimir Putin:



"Eu am auzit aşa un lucru, bizar puţin, că doamna Sandu este gata să se întâlnească cu domul Putin. Eu nu ştiu, dacă domnul Putin este gata să se întâlnească cu doamna Sandu. Cum e în balada unui scriitor "hămăitul Moscăi asupra elefantului". Deci declaraţiile în adresa actorilor geopolitici trebuie cântărite şi să apere, în primul rând, interesele Republicii Moldova."



Consilierul prezidenţial pe comunicare Sorina Ştefârţă a declarat că aceste afirmaţii sunt interpretări ale lui Corneliu Furculiţă pe care Preşedinţia nu le va comenta. Am trimis o solicitare pentru o reacţie din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate, dar nu am primit deocamdată un răspuns.



În cadrul Summitului de la Batumi au fost discutate perspectivele de dezvoltare a legăturilor dintre ţările membre ale Parteneriatul Estic și dintre aceste state şi Uniunea Europeană. La eveniment au participat președintele Maia Sandu, omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, cel georgian, Salome Zurabișvili, precum și președintele Consiliului European, Charles Michel. În cadrul evenimentului, a fost semnată o declaraţie privind parcursul european al ţărilor din cadrul Parteneriatului Estic.