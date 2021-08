Cornel Josan: Nu am fost expulzat de la Jocurile Olimpice

Fotoreporterul Cornel Josan, care ar fi sfidat normele sanitare la Tokyo, spune că prezenţa sa la Jocurile Olimpice nu cade sub incidența Olympic Family Playbook, dar PressBook. Astfel, spune Josan, din punct de vedere tehnic, nu ar fi încălcat regulile stipulate în PressBook.

După ce a ajuns în Republica Moldova, Cornel Josan a venit cu unele precizări cu privire la scandalul în care s-ar fi pomenit.

"Am plecat la Jocurile Olimpice pe data de 22 iulie în calitate de jurnalist sportiv, acreditat în categoria EP, fotograf. Am realizat și furnizat cu regularitate și promtitudine fotografii ce relatau despre participarea fiecărui membru al Echipei Olimpice pînă în data de 3 iulie 2021. În calitate de jurnalist sportiv am fost cazat împreună alți 3 jurnaliști acreditați la Jocurile Olimpice în afara Satului Olimpic fără drept de acces în Satul Olimpic. De aceea, eu nu am făcut parte din Delegația olimpică oficială a Republcii Moldova, așa cum se vehiculează. Respectiv, prezența mea la Jocurile Olimpice nu cade sub incidența Olympic Family Playbook, dar PressBook. Astfel, din punct de vedere tehnic, eu nu am încălcat regulile stipulate în PressBook. Mai mult ca atât, hotelul în care eram cazat nu dispunea de restaurant și eram nevoit să îmi procur alimente din exterior", a menţionat Cornel Josan.