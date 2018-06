Corina Cojocaru: Republica Moldova promovează egalitatea de gen în politicile comerciale și achiziții publice

foto: mfa.md

Promovarea egalității de gen în domeniul achizițiilor publice și implicarea cât mai activă a femeilor în procesele economice, în special prin intermediul întreprinderilor mici și mijlocii, constituie unul din obiectivele principale ale autorităților Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de reprezentantul Republicii Moldova pe lângă Organizația Mondială a Comerțului, Corina Cojocaru, în cadrul primului atelier dedicat egalității de gen și participării femeilor antreprenoare în domeniul achizițiilor publice, organizat de țara noastră în cadrul OMC.



La deschiderea evenimentului au participat Directorul General al Organizației Mondiale a Comerțului, R. Azevêdo, Directorul Executiv al Centrului Internațional de Comerț, A. Gonzalez, Directorul General Adjunct din cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, N. Seiler.



“Adoptând politici eficiente, transparente și non discriminatorii în vederea facilitării participării agenților economici, cu precădere a întreprinderilor mici și mijlocii conduse de către femei, în procesul național și internațional de achiziții publice, Guvernul Republicii Moldova are drept scop crearea noilor locuri de muncă, promovând incluziunea socială, distribuind avantajele comerciale tuturor furnizorilor economici, indiferent de gen, etnie sau naționalitate”, a menționat Corina Cojocaru.



Potrivit reprezentantului național la OMC, urmare a aderării Republicii Moldova la Acordul internațional privind Achizițiile Publice din cadrul OMC, în iulie 2016, țara noastră și-a asumat angajamentul de a dezvolta un sistem al achizițiilor publice transparent, predictibil și în conformitate cu reglementările internaționale impuse de către Organizația Mondială a Comerțului și Uniunea Europeană. În acest sens, secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanțelor, Viorica Pricop, prezentă la evenimentul de la Geneva, a prezentat reformele recente adoptate de către țara noastră în vederea armonizării cadrului legal în domeniul achizițiilor publice la acquis-ul comunitar și cadrul juridic internațional al OMC-ului.



În cadrul sesiunii dedicate participării sectorului privat, Directorul Executiv al Asociației Businessului European, Mariana Rufa, a evidențiat principalele provocări și obstacole care împiedică participarea femeilor în activități de antreprenoriat în Republica Moldova, printre acestea fiind enumerate accesul la finanțe, obstacolele regulatorii, accesul la informații si educație în domeniul gestionării afacerilor, infrastructura serviciilor sociale și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.



La reuniunea organizată în premieră de către Republica Moldova, după adoptarea Declarației ministeriale de la Buenos Aires din decembrie 2017, care prevede reglementarea politicilor sistemului mondial de comerț conform angajamentelor asumate de către statele membre OMC,au participat și reprezentanții sectorului privat, companii internaționale cu sediul in Elveția, Coreea de Sud, Republica Moldova, Chile, Kenya, Irlanda, Islanda, precum și diverși experți ai organizațiilor internaționale.



La sfârșitul evenimentului Misiunea Republicii Moldova la Geneva a oferit comunității internaționale o degustare a vinurilor și plăcintelor tradiționale moldovenești.