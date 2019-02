Coreea de Nord promite SUA denuclearizarea, dar continuă să-şi dezvolte arsenalul

Coreea de Nord continuă să producă combustibil nuclear de uz militar şi să poarte totodată negocieri cu Statele Unite pe tema „denuclearizării” peninsulei coreene, scrie un institut universitar american într-un raport publicat marţi, relatează Reuters.

Potrivit Center for International Security and Cooperation din cadrul Universităţii Stanford, Phenianul ar putea să fi produs, în ultimul an, suficient combustibil cât să-şi adauge până la şapte bombe atomice în arsenal.

În schimb, blocarea testelor nucleare şi balistice din 2017 înseamnă că programul de dezvoltare nucleară al Coreei de Nord reprezintă o ameninţare mai mică decât la sfârşitul lui 2017, se relevă în raport.

Siegfried Hecker, un fost director al Laboratorului atomic de la Los Alamos, în statul american New Mexico, şi unul dintre autorii raportului a declarat pentru Reuters că această continuare a producţiei de combustibil nuclear de către Coreea de Nord în 2018 este atestată de analiza unor imagini satelitare.

Potrivit lui Hecker, retratarea combustibilului uzat provenind din activităţi ale unui reactor cu o capacitate de cinci megawaţi, de la Centrala nucleară de la Yongbyon, a permis ca din 2016 în 2018 să se producă 5-8 kilograme de plutoniu de uz militar. Acestui combustibil i se adaugă o eventuală producere a aproximativ 150 de kilograme de uraniu puternic îmbogăţit.

Acest combustibil ar fi permis Coreei de Nord să-şi crească arsenalul nuclear cu cinci până la şapte bombe atomice, se avansează în raportul Stanford.