Coreea de Nord a distrus tunelurile complexului său nuclear: A fost o explozie uriaşă

Coreea de Nord a distrus tunelurile complexului său nuclear, așa cum a promis în urma summitului intercorean. Un grup de jurnaliști străini care au participat la acțiunea de distrugere a bazei de testare nucleară au transmis că au fost martorii unei explozii uriașe, scrie BBC News, citează libertatea.ro.

Phenianul s-a oferit să distrugă site-ul la începutul acestui an, ca parte a unei apropieri diplomatice cu Coreea de Sud și SUA.

Dar oamenii de știință cred că acesta era oricum nefuncțional deoarece o parte din el s-a prăbușit după ultimul test din septembrie 2017, făcându-l inutilizabil.

Administrația de la Phenian nu a permis, însă, unor inspectori independenți să participe la dezmembrarea sitului Punggye-ri din regiunea muntoasă a țării și au acceptat doar ca un grup de jurnaliști să asiste la momentul exploziei.

Joi trei tuneluri s-au prăbușit într-o serie de explozii în fața a aproximativ 20 de jurnaliști internaționali selectați de Phenian. Două dintre explozii s-au produs dimineața și patru după-amiază.

Jurnalistul Tom Cheshire de la Sky News, unul dintre cei prezenți în Coreea de Nord, a relatat că ușile la tunelurilor au fost aranjate teatral cu fire peste tot.

"Am urcat în munți și am văzut explozia de la aproximativ 500 de metri distanță. A fost o numărătoare inversă, trei, doi, unu și apoi o explozie imensă. Am simțit-o și praful și căldura emanate au ajuns până la noi. A fost extrem de violentă", a transmis el.