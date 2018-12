Copleşiţi de răvaşul pe care l-au primit de la un copil pentru a-l expedia tatălui său. REACŢIA şi GESTUL celor de la poștă

Jase Hyndman și-a pierdut tatăl acum patru ani. De atunci încearcă să-i sărbătorească în fiecare an ziua de naștere, care era în luna noiembrie. Povestea înduioșătoare a puștiului este spusă de jurnaliștii de la SkyNews, citează digi24.ro.

Anul acesta, băiatul de 7 ani din Marea Britanie a decis să-i trimită tatălui său o felicitare. Pe plic nu era trecută însă nicio adresă. În schimb, puștiul a scris o rugăminte pentru poștaș: "Domnule poștaș, poți, te rog, să-i duci asta tatălui meu în Rai, cu ocazia zilei lui de naștere?".

Mesajul lui Jase i-a impresionat pe angajații Royal Mail (n.r. - poșta regală britanică) care i-au răspuns, asigurându-l că felicitarea a ajuns în Rai, la tatăl său.

Sean Milligan, manager din cadrul companiei, i-a scris personal.

"În timpul expedierii scrisorii tale, am devenit conștienți de câteva pericole. Așa că am vrut să profit de această ocazie și să-ți spun cum am reușit să ducem cu succes în Rai scrisoarea pentru tatăl tău. A fost o provocare dificilă, pentru că am fost nevoiți să evităm stele și alte obiecte galactice în drumul spre Rai. Însă poți să fii liniștit că această scrisoare foarte importantă a fost expediată cu succes. Prioritatea Royal Mail este să expediem în siguranță corespondența voastră, care este foarte importantă. Personal, voi face tot ce-mi stă în putere să mă asigur că scrisorile voastre vor ajunge în continuare cu succes în Rai", a scris acesta.

Mama lui Jase, Teri Copland, a povestit că fiul ei a fost copleșit de gestul excepțional al celor de la poștă.

"Puteai să nu depui niciun efort, să ignori această scrisoare, însă acest gest făcut pentru un copilaș pe care nu l-ai întâlnit niciodată este foarte frumos. Royal Mail, mi-ați redat încrederea în umanitate", a spus mama băiatului.