Copilul de 11 ani, care a murit de rabie, putea fi salvat. Detalii noi la Vorbește Moldova (VIDEO)

Poveste cutremurătoare în platoul Vorbește Moldova. Băiatul de 11 ani, dintr-o suburbie a Chişinăului, care a murit de rabie, putea fi salvat. De această părere este Roman Trahman, șeful centrului Municipal de Sterilizare a câinilor. El spune că pe copil l-a ucis indiferența și neglijența medicilor.

"Copilul a murit din cauza medicilor incopetenți, din cauza indiferenței a celor care trăiau cu el. Nicăieri în lume eu n-am văzut o așa indiferență. Așa incident se va mai întâmpla și cred că nu numai odată. Medicii se ocupau de analize, în timp ce copilul avea temperaură. Medicul din raion este vinovat, el trebuia să întrebe copilul dacă a avut contact cu animalele", a spus Roman Trahman.

Eugenia Stanțoi, femeia în grija căruia se afla copilul, a povestit cum s-a infectat copilul.

"Eu nu țin minte când a fost înșfăcat de câine. El când mi-a spus eu l-am uns cu spirt. A 2-a zi mi-a zis că nu are nimic, nici sânge. El mi-a povestit că a fost în Ciorescu. Era un câine mare și el îl netezea. Un alt câine, mai mic, a sărit și l-a înșfăcat. Copilul a făcut febră 39,3. Eu m-am gândit că e din cauza rănunchilor, că a mai fost spitalizat în iarnă. Ne-am dus marți la medicul de familie, copilul era vesel, se juca. Marți seara copilul avea halucinații. Copilul umbla pe la scaune, credea că scaunele se mișcă. El a venit lângă mine, când mă uit, el iar s-a sculat și mi-a zis că ștergarele cad de pe scăunele. Nu era mușcătura, dar zgârâietură. Nu mi-a trecut prin cap. Luni mi-am amintit, când am ieșit să iau un pampers pentru copil și am văzut o doamnă cu un câine. Atunci mi-am adus aminte că Vlad mi-a povestit de câine. Eu mă gândeam numai la rănunchii lui. M-am întors la medic și i-am povestit. Eu eram șocată. Ultimele cuvinte mi le-a spus miercuri, el nu-mi dădea voie să mă duc de lângă dânsu. El plângea și spunea: Bunicuța nu te duce de lângă mine", a spus Eugenia Stanțoi.

