Copilărie petrecută în stradă. Zeci de adolescenți aleg să doarmă în clădiri abandonate şi cerşesc mila trecătorilor

Îşi trăiesc viaţa pe străzile Capitalei, dorm în clădiri abandonate şi cerşesc mila trecătorilor. Este vorba despre zeci de adolescenţi care deşi au părinţi şi casă, preferă să caute un trai mai bun pe stradă. Poliţiştii efectuează razii matinale și nocturne pentru a depista copiii care au fugit de acasă. Acest băiat de 17 ani, originar din raionul Edineț, a fost depistat în subsolul clădirei fostului Hotel Național. De patru ani se adăposteşte prin clădirile abandonate din oraş, iar alţi copii, care au aceeaşi soartă, i-au devenit familie.”- Dumneavostră ce căutați aici?- Dorm aici.- Dar dumneavostră aveți domiciliu?- Da.- Înseamnă cu dumneavostră vă deplasați cu noi la centrul de plasament unde o să vă fie acordat tot suportul necesar. O să vă acorde hrană.- Nu!- De ce nu?- Pentru că așa.”Tot acolo se afla şi acest adolescent de 17 ani din Anenii Noi. El provine dintr-o familie săracă, iar angajații poliției susțin că băiatul nu este găsit pentru prima dată pe străzile Chișinăului.”- Parcă ne-am înțeles că te duci la centru, să te speli, să te îmbraci.- Eu ieri am venit.- Dar de ce ești așa murdar?- Că am scos niște fier și amuș să-l duc.- Hai, să ne ducem la centru.- Iați mâinele de pe mine.”Iar acest băiat a atins majoratul și poliţiştii nu-l pot obliga să meargă acasă sau la centrele de plasament din raionul Strășeni, de unde este originar.”- Nu te gândești să te duci acasă, să îți găsești un loc de muncă, să înveți ceva?- Nu mă gândesc să mă duc acasă. Am învățat la timpul meu cât am fost. Nu vreau nicăieri. Aici am stat șase ani de zile și aici am să rămân.”Adolescenții sunt duși de poliţişti la Centrul de zi de pe strada Miron Costin din Capitală, acolo unde pot sta până la 45 de zile. De la începutul anului, aici au ajuns în jur de 50 de copii care au între 14 și 17 ani.”Nu toate autoritățile de unde vin copiii sunt receptivi. Se trimit sesizări, demersuri către ei, doar că răspunsurile vin foarte greu. Este nevoie ca copilul să mai aștepte ca să fie reîntors acasă, în familie biologică”, a declarat Maria Muștuc, asistent social.Oamenii legii susțin că le este greu să identifice copiii care fug de acasă. Majoritatea au familii, însă din anumite motive, ei aleg să abandoneze domiciliu. Poliţiştii spun că deşi minorii sunt duși la centrele de plasament, la scurt timp revin pe străzi.”Ei cumva peste o săptămână sau la scurt timp revin înapoi în municipiul Chișinău și este un fenomen mai mult legat de legislația în vigoare. Adică noi nu avem acele pârghii necesare de a-i menține acolo în localitatea de unde sunt originari. Sunt liberi în deplasare”, a menționat Sandu Cercean, reprezentant al Poliției Capitalei.Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului, părinții riscă amendă de până la 900 de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.