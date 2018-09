Copilărie mai fericită cu Fundaţia Edelweiss. Patru fraţi din satul Văleni au câștigat concursul de fotografii din cadrul campaniei O NOUĂ VIAŢĂ

Copilărie mai fericită datorită Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss". Patru fraţi din satul Văleni, raionul Cahul au câștigat concursul de fotografii, dedicat beneficiarilor campaniei "O nouă viaţă", iar acum se bucură din plin de premiul oferit – un spațiu de joacă acasă la ei. Camera micuţilor a fost transformată într-un loc de poveste, aici fiind instalate tobogane, o căsuţă, masă cu scaune şi multe jucării distractive şi educative.



Irina Maftei l-a adus pe lume pe Damian acum zece luni, devenind beneficiară a cutiei-cadou cu lucruri de primă necesitate pentru nou-născuți din partea Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss". Atunci, când a auzit de concurs, femeia le-a făcut o poză celor patru copii ai săi cu ursuleţul Edelweiss şi a postat fotografia pe o reţea de socializare, etichetând numele fundației.



"Când am postat poza soţul mi-a spus că din atâţia copiii veţi câştiga voi şi am fost la un noroc. Eram cu băiatul în oraş, când ne-a telefonat, iniţial nu am crezut pe urmă am realizat, nici cumpărăturile nu le-am terminat şi am venit acasă", a spus Irina Maftei, câştigătoare.



Spațiul de joacă plin de culori a fost pe placul micuțului Damian.



- Agu, agu.

- Te joci cu ursulica acela?

- îţi plac cărţile?

- aghu

- Ce zici ne ducem jos. U.. ce frumos, drept până jos. Bravo.



Entuziasmaţi au fost şi gemenii Cristian şi Evelina, în vârstă de doi ani şi jumătate. Sora lor mai mare, Vanesa a avut grijă să-i înveţe cum să utilizeze toate darurile primite.



- Verde, da.

- Da.

- Cristi uite ai şi tu albastru. Uite aici?

- Toate culorile.

- Acestea sunt a mele.



"Îmi plac mult jucăriile noi", a spus Vanesa Camenschi, fiica.



Vestea că au câştigat concursul a bucurat întreaga familie.



"Îi mulţumesc Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" pentru toate darurile, pentru jucării ne vor fi foarte mult de folos, sunt şi jocuri educative, o să învăţăm şi o să desenăm", a spus Irina Maftei, câştigătoare.



Pentru a fi înscriși în concursul de fotografii, lansat în luna iulie, beneficiarii campaniei "O nouă viaţă" trebuiau să facă o fotografie cu ursuleţul "Edelweiss" şi să o plaseze pe o reţea de socializare, etichetând numele fundației. Reprezentanţii Edelweiss spun că a fost dificil să desemneze câştigătorul.



"Au fost multe fotografii transmise la concurs şi greu de selectat. Pe noi ne-a impresionat fotografia lui Damian alături de ceilalţi fraţi ai săi. Un portret de familie plin de emoţie şi gingăşie. Ne dorim ca pentru cei micuţi camera amenajată să fie una ca din poveste, să se bucure de jocurile copilăriei", a spus Diana Doroş, coordonator proiect Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss".



Campania Fundației lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" – O nouă viață – este desfășurată în 24 de maternități din întreaga țară. În cadrul acestei campanii unice în Moldova, aproximativ 24 de mii de mame au beneficiat de cutia-cadou cu produse de îngrijire pentru nou-născuți.