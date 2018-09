Copil şcolarizat- copil protejat. 76 de elevi din familii nevoiaşe din raionul Străşeni au primit ghiozdane

foto: publika.md

Încă 76 de elevi din familii nevoiaşe din raionul Străşeni au primit ghiozdane pline cu de toate, dar şi îmbrăcăminte nouă, în cadrul campaniei "Copil şcolarizat- copil protejat" lansată de IGP.



"- Ţine, puiul pentru tine.

- Şi asta este a ta

- Stai că bunica îţi dă ...

- Să le porţi cu plăcere".



Nicoleta Rădvan din satul Roşcani a început anul şcolar cu un ghizdan ponosit. Fata a rămas în grija bunicii, după ce mama sa s-a recăsătorit.



"Îmi era ruşine, fiindcă purtam un ghiozdan de fete, fiindcă purtam un ghiozdan de băieţi şi nu aveam unul de fete", a spus elevă a gimnaziului din satul Roşani, raionul Străşeni, Nicoleta Rărvan.



În total, 22 de copii din satul Roşcani s-au ales cu daruri.



"Aici eu am acuarelă, aici eu am creioane aici am penar. Foarte mult îmi plac".



" Am fost foarte atenţi, adică să fie ajutaţi cât de cât cei care merită să fie ajutaţi", a spus asistentul social al satului Roşcani, raionul Străşeni, Ana Chetraru.



Darurile au venit din partea mai multor organizaţii din Italia. Până acum, peste două mii de copii cu risc sporit de abandon şcolar au păşit în noul an şcolar cu rechizite şi în haine noi.



"Şcolarizând copiii, dându-le tot ce au necesar să meargă la şcoală timpul pe care aceştia îl petrec, acest timp îl vor ocupa util cu studii, vor fi supravegheaţi de profesori şi nu vor folosi acest timp pentru a comite infracţiuni", a spus şeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc.



Între timp, IGP a mai lansat o campanie. Poliţiştii le vor dărui victimelor minore câte o jucărie, pentru a le ajuta să treacă peste traumele suferite. Ideea a fost preluată de la poliţiştii din Germania.



"Psihologii şi experţii arată că marea majoritate a emoţiilor negative a copilului se reduc imediat în urma faptului, când i se dă copilului o jucărie. Bineînţeles că dacă nu are o traumă sau nişte leziuni foarte grave", a spus şeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc.



IGP a lansat un apel către toţi oamenii să se alăture campaniei "O jucărie pentru zâmbetul copiilor".