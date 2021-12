Copiii internați la Institutul Oncologic din Capitală au avut parte de un spectacol şi multe cadouri. Iniţiativa aparţine unui grup de studenţi

Atmosfera sărbătorilor de iarnă a cuprins și Institutul Oncologic din Capitală. Copiii internați acolo au avut parte de un spectacol şi multe cadouri interesante. Cu sufletul la gură, aceștia au urmărit show-ul lipiţi de geamurile saloanelor în care sunt internaţi. Iniţiativa nobilă aparţine unui grup de studenţi ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu"."He, he, hei, copilaşi, iată şi-am ajuns la voi drăgălași. Haideţi să ridicăm mâna să ne auzim."Organizatorul campaniei de binefacere este Andreea Goraş, preşedintele Asociaţiei Studenților Stomatologi din Republica Moldova."Beneficiarii sunt copiii din secţia pediatria oncologică de la Institutul Oncologic, copiii cu dizabilităţi şi familiile social vulnerabile din diverse raioane ale republicii. Pe micuţi îi bucurăm cu dulciuri, cadouri, diverse jucării pentru dezvoltare şi cărţi.", a declarat Andreea Goraş, Preşedinta Asociaţiei Studenţilor Stomatologi din RM.La campanie au participat circa 30 de studenţi ai Universităţii de Medicină."Întreaga echipă este onorată să facă parte în acest demn act de caritate. Noi ne-am adunat forţele foarte bine, într-un timp scurt, căci suntem şi destul de ocupaţi. Noi am ales să aducem zâmbete şi lumină în sufletele copiilor.""Au fost multe săptămâni de pregătire, am strâns cadouri de la diferiţi donatori din Chişinău şi nu numai. Ne bucurăm că putem să-i ajutăm şi suntem fericiţi că le-am făcut ziua mai bună.""Au participat mai mulţi colegi de-ai noştri. S-au implicat membrii familiei, prietenii lor, chiar ieri seara am primit un colet din Italia."Și unele companii autohtone au decis să participe și au oferit cadouri și vitamine."Colectivul în care activez eu a decis să facă o faptă bună în preajma sărbătorilor de iarnă şi sperăm că vom aduce zâmbete pe chipul acestor copii.""Copiii acum se bucură. Le doresc la toţi fericire şi sănătate şi celor care au organizat, şi tuturor. Felicitări cu ocazia sărbătorii!"În Institutul Oncologic sunt internaţi circa 40 de copii."Sărbătorile acestea pentru ei sunt ceva magic. Aşteaptă ca toţi ceilalţi copii şi ei. Cu atât mai mult nu trebuie să fie lipsiţi de aceste plăceri, satisfacţii şi minuni ale sărbătorilor de iarnă.", a declarat Natalia Lisiţa, şefa secţiei Oncologie Pediatrică a Institutului Oncologic.Anual, în ţara noastră, aproximativ 100 de copii sunt diagnosticați cu tumori maligne.