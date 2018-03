Copiii i-au abandonat! DRAMA prin care trec zeci de oameni în etate din raionul Călăraşi

Poza simbol: publika.md

Sunt uitaţi în aziluri, chiar dacă nu sunt singuri pe această lume. Este drama prin care trec zeci de oameni în etate din raionul Călăraşi, pe care copiii i-au abandonat şi au plecat în străinătate, pentru a îngriji de alţi bătrâni.



Dumitru Timotei are 90 de ani a ajuns la azil, după ce i-a murit soția. Patru din cei șapte copii ai săi au plecat din țară.



"Copiii au umplut lumea. Cel mai aproape avem două familii în Chișinău și o familie tocmai la Râșcani. Restul - Italia, Irlanda, Israel ... și eu stau iată aici...", a spus bătrânul.



Iar Liuba Croitoru a ajuns să fie îngrijită de asistenții sociali după ce casa i-a ars în urma unui incendiu.



"La bătrânețe trebuie să rămâi și singur. Am numai o fată în sat. E măritată, vinde într-un magazin, dar restul... prin străinătate, la lucru. Sunt măritate, au copii. Numai băiatul îl am în Chișinău, mai aproape și el mai vine mai des, dar restul...", a explicat femeia.



Chiar dacă sunt departe, copiii plătesc lunar câte șase mii de lei pentru întreţinerea părinților. Aici, ei iau masa de trei ori pe zi, sunt îngrijiți de medici și participă ladiferite cercuri de creație.



"Cred că s-au mai interesat și au înțeles că la azil este mai bine decât sunt ei îngrijiți. Pentru munca pe care o fac peste hotare sunt remunerați cu o sumă mai mare și ei pot să achite și contractul la noi aici în azil", a declarat Nina Tatarciuc, directorul azilului de bătrâni din Călăraşi.



În prezent, azilul de bătrâni şi persoane cu dizabilităţi din Călăraşi găzduieşte 30 de persoane. Din cauza numărului mare de solicitări, acesta urmează să fie extins până la 60 de locuri.