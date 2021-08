Copiii din două familii nevoiașe au primit rechizite din partea BPDS „Fulger”

'' Aceeaşi componenţă o are şi acest ghiozdan. Poftim!- Mulţumesc! ''Elena Gantari are 31 de şi locuieşte în satul Dobrogea din oraşul Sîngera împreună cu cei patru copii, dintre care trei sunt şcolari. Femeia își crește singură micuții şi spune că salariul de 5000 de lei nu îi ajunge pentru a-și pregăti copiii de noul an de învățământ.''Foarte important şi mulţumesc pentru ajutor, pentru rechizite, am fost chiar ieri la piaţă şi m-am uitat şi-s foarte scumpe. Să cumpăr rechizite la toţi 3 pentru şcoală mă costă două mii şi ceva de lei, doar rechizitele.'', a spus Elena Gantari, locuitoare a satului Dobrogea.Copiii erau nerăbdători să deschidă ghiozdanele primite în dar.''Am un penar, un chipiu, o sticlă cu apă şi nişte foi. O să le iau cu mine la şcoală''.Poliţiştii au mers şi la o familie cu opt copii din satul Cojuşna. Şcolarii au aşteptat cu nerăbdare ghiozdanele şi s-au bucurat de rechizitele primite.''- În ce clasă o să mergi?- În a doua.- Şi ce-ai primit aici?- Rechizite multe! Îmi place că mă duc la şcoală.''Mama spune că îi creşte singură şi îi este greu să-i întreţină şi mai ales să le cumpere cele necesare pentru şcoală.''- Din ce bani trăiţi ?- Lucrez cu ziua. Au fost momente când a fost de lucru, acum nu-i şi nu a fost posibilitate...'', a spus Larisa Gheorgheciu, locuitoare a satului CojușnaBrigada de Poliţie cu Destinaţie Specială ''Fulger'' vrea să pregătească și alți copii de noul an școlar.''Comandantul brigăzii cu Destinaţie Specială ''Fulger'' a intervenit cu iniţiativa de a ajuta, de a pregăti aceşti copii. Noi am susţinut această idee atât moral, cât şi material.'', a declarat Mariana Guțu, ofițer principal al BPDS ”Fulger”.