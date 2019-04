Copiii din "CASA GROAZEI" îşi iartă părinţii care i-au torturat timp de NOUĂ ani. Mărturii tulburătoare

Cei doi americani care au fost ani de zile torţionarii propiilor copii au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă. Şi-au ţinut cei 13 fii şi fiice vreme de cel puţin 9 ani închişi, în mizerie, i-au înfometat şi i-au bătut. Poveştile din casa groazei i-au speriat până şi pe anchetatori. Cu toate acestea, copiii - dintre care 7 sunt deja adulţi - au găsit puterea să-şi ierte părinţii, scrie digi24.ro.

În ianuarie 2018, 12 fraţi şi surori, au fost descoperiţi legaţi, unii dintre ei cu lanţuri, înfometaţi şi murdari într-o casă dintr-un oraşel californian, nu departe de Los Angeles. Cel mai mic copil avea 2 ani, cel mai mare - o tânără, care la 29 de ani cântărea doar 37 de kilograme. Alarma a fost dată de sora lor de 17 ani - a treisprezecea victimă, care reuşise să fugă şi să sune la poliţie.

-Părinţii mei mi-au răpit viaţa, dar acum mi-o iau înapoi. Sunt la colegiu şi trăiesc pe cont propriu. Îmi place să-mi petrec timpul cu prietenii şi viaţa mea e bună. Viaţa mea a fost rea, dar m-a făcut mai puternică. Am luptat pentru a deveni cine sunt acum. L-am- văzut pe tata cum a schimbat-o pe mama, aproape că m-au schimbat şi pe mine. Dar mi-am dat seama ce se întâmplă şi am făcut tot ce am putut să nu devin ca ei.

Cel puţin 9 ani au fost chinuiţi de propriii părinţi fără ca nimeni să bage de seamă. Cu toate acestea, în ziua în care cei doi torţionari şi-au aflat sentinţa, au primit şi iertarea copiilor.

-Uneori mai am coşmaruri despre ce s-a întâmplat, îi văd pe fraţii mei în lanţuri sau bătuţi. Dar acele lucruri reprezintă trecutul, iar acesta este prezentul. Îmi iubesc ambii părinţi foarte mult, deşi nu ne-au crescut bine. Mă bucur că au făcut-o, pentru că m-au făcut persoana care sunt acum.

-Vreau să le mulţumesc că m-au învăţat despre Dumnezeu şi despre credinţă. Sper să nu-şi piardă credinţa niciodată. Dumnezeu vede în inimile noastre şi ştiu că vede şi în ale lor.

Louise Turpin – mama: Îmi pare rău pentru tot răul pe care l-am făcut copiilor mei. Îi iubesc foarte mult. Abia aştept ziua în care îi voi putea vedea, să-i îmbrăţişez, să le spun că îmi pare rău.

Cazul acestei familii a şocat America. "Casa groazei" i s-a spus. Copiii erau deseori bătuţi, aveau voie să facă duș o singură dată pe an, stăteau treji până în zori şi doarmeau ziua. Nu aveau voie să se joace, erau hrăniţi o singură dată pe zi, dar părinții puneau uneori mâncare în locuri în care puteau doar s-o vadă, dar nu puteau s-o atingă. Cei 13 copii ai cuplului sunt acum în grija autorităţilor.