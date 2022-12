Copii şi părinţi la matinee. După doi ani de pandemie, festivităţile din grădiniţe se vor desfăşura fără restricţii

În acest an, evenimentele festive, dedicate sărbătorilor de iarnă se vor desfăşura cu participarea părinţilor. Se întâmplă după doi ani de pandemie. Deşi în acest an micuţii sunt în afara pericolului COVID-19, în grădiniţe şi şcoli bântuie virozele. În acest sens, autorităţile municipale au făcut apel la directorii instituţiilor astfel încât numărul îmbolnăvirilor să fie ţinut sub control.

"Fiecare dintre directorii instituţiilor de învăţământ au obligaţiunea de a asigura, prin anumite mecanisme, respectarea tuturor normelor necesare ca să nu avem tot mai multe şi mai multe viroze", a declarat şeful Direcţiei Generale Educație, Tineret și Sport, Adrian Pavaloi.

Şeful Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a dat asigurări că şi în acest an, copiii din grădiniţele din Capitală vor primi tradiţionalele cadouri de Crăciun.



"În total, au fost procurate 31 831 de cadouri pentru 129 de instituţii de învăţământ în sumă de 970 845 de lei şi 50 de bani. Am discutat cu primarii din toate suburbiile oraşului şi am primit asigurări că şi copiii din suburbii vor primi cadouri de Crăciun din partea primăriilor locale", a mai precizat Pavaloi, în cadrul şedinţei Primăriei.



Este al patrulea an, consecutiv, când Primăria Chişinău cumpără pungi cu dulciuri pentru micuţii care frecventează instituţiile de educaţie timpurie din Capitală.