Copii prințului Wiliam și ai ducesei de Cambridge vor avea în garderobă costume naționale moldovenești. După ce a îmbrăcat mai multe vedete de la noi, creatoarea Elenei Ețcu s-a apucat de cusut ţinute pentru prinţul George și prinţesa Charlotte.

Hainele vor ajunge la Londra săptămâna viitoare. Designerul spune că a fost contactată de către cei din diasporă pentru a confecționa piese vestimentare pentru familia regală.

Deși meșterița știe să așterne pe pânză cele mai autentice ornamente ale portului popular național, designerul spune că pentru confecționarea ținutelor ale lui George și Charlotte a avut nevoie de o bună documentare.



"Au primit bunul acord al familiei regale, al ducelui William și a soției și ca probă au zis că ar fi de acord să îmbrace copii. Ne-a luat un pic de timp până ne-am decis ce vrem. Noi am făcut un studiu. Ne-am uitat la culorile drapelului Angliei. Aici avem niște valuri de apă, lucru care caracterizează teritoriul Angliei.Am făcut mai multe probe", a spus desginerul Elena Ețcu.



Elena Ețcu spune că pe ultima sută de metri a avut parte de o mare surpriză, care a schimbat piesele vestimentare pe care la va îmbrăca micuțul George.



"Stofa este naturală. E bumbac.Fetița o să aibă ie, fustiță și cordon. La băiețel o să fie cămașă, cordon și spre marea noastră mirare, în ultima sută de metri am depistat că prințul George nu o să îmbrace pantaloni pentru că el nu are voie până la opt ani.Copii până la opt ani poartă pantaloni scurți", a spus desginerul Elena Ețcu.



În această primăvara Prințul William și soția sa ducesa de Cambridge vor deveni părinți pentru a treia oară. Elena Ețcu spune că deja a ales ținuta și pentru micuțul așteptat de o lume întreagă.



"Dacă o să fie fetiță desigur o să îi propunem o rochiță. Dacă băiețel sigur că o să fie o cămașă și cred că la fel pantaloni scurți", a spus desginerul Elena Ețcu.



O ținută marca Elena Ețcu costă cel puțin o mie de lei.