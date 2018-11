"Copiii NU trebuie să moară îngheţaţi". Zeci de părinţi au aprins lumânări în scuarul Catedralei, după TRAGEDIA de la Soltănești

"Copiii NU trebuie să moară îngheţaţi pe marginea drumului". Acesta a fost mesajul pe care au vrut să-l transmită câteva zeci de părinţi adunaţi a un flash-mob în scuarul Catedralei din centurl Capitalei. Mămicile afirmă că nu au venit să condamne mama care şi-a omorât copilul din neglijenţă, ci mai degrabă să sensibilizeze societatea care este indiferentă faţă copii aflaţi în situaţii de risc.

Evenimentul a emoţioant până la lacrimi.

"Noi sperăm că aceste lumânări vor încălzi sufletul copilului şi eu tare sper că lucururi de acest gen nu se vor mai întâmpla, e tragic", a menţionat Ocana Iuteş, organizatoare.



"Nu am putut să cred că este posibil una ca asta. Prin ce a putut să treacă acel copil, prin câte chinuri. Eu am venit cu toată familia, am trei copii", a spus o femeie.



Valentina Morozan, afirmă că ştirea de care a zguduit o ţară întreagă a marcat-o profund şi pe fiica ei, care a întrebat-o, în repetate rânduri, cum e posibil ca o mamă să-şi uite copilul în stradă: "Când stai noaptea poţi să îngheţi. Şi nu e bine când stai noaptea fără mâncare şi fără apă. -Cum trebuie să fie o mamă în viziunea ta? - Bună şi să nu uite copii, să aibă grijă să nu-i fie frig".



Drama de la Soltăneşti a emoţionat chiar şi bărbaţii:



"Noi ca adult îngheţi ziua îmbrăcat foarte bine, dar un copil la miezul nopţii îngheaţă în stradă. N-ai cum. Nu poţi să fii în locul lui. Nu ai cum să redai sentimentul ăsta de revoltă. Ceea ce ne poate revolta este atitudinea noastră ca oameni".



Organizatorii evenimetului spun că vinovaţi de această tragedie se face fiecare dintre noi.



"Eu am simţit din punct de vedere personal, că eu, cumva am eşuat în faţa bebeluşului, sau noi cumva ca şi societate am greşit pentru ca noi nu am intervenit atunci când se putea de intervenit", a declarat Elena Druţă, organizatoare.



Amintim că noaptea trecută, un băiețel de doar un anişor şi patru luni a fost găsit îngheţat, într-un şanţ. Tragedia a avut loc în satul Soltăneşti, raionul Nisporeni. Potrivit poliţiei, mama copilului ar fi fost în stare de ebrietate şi a uitat micuțul afără. Femeia a fost reținută și riscă până la patru ani de pușcărie.