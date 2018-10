Copii mai fericiţi la Nisponeni. Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a construit 12 terenuri de joacă

Cele 12 terenuri de joacă și de sport promise localnicilor din Nisporeni de fondatorul "Edelweiss", Vlad Plahotniuc, au fost construite şi inaugurate.

Acum, curțile blocurilor din oraș sunt mai colorate, iar copii se pot distra în siguranță.



"Nu aveam unde să ne jucăm, puteam să aruncăm cu mingea în mașini în geamuri"

"Vin aici după ce termin lecțiile la școală, după ce îmi fac temele tot vin aici. - Cunoști cine a făcut acest loc de joacă pentru voi? -Da, Vlad Plahotniuc. Vreau să îi mulțumesc pentru că înainte nu aveam unde să ne jucăm."

"Mie îmi place acest loc, pentru că sunt scrânciobe, tobogane și putem face sport. Acum este bine."



"Sunt acolo câteva antrenajoare și pentru maturi. Copiii au ocupație, nu aleargă prin ogradă, prin asta"



"Arată mai bine, copii bucuroși ies afară au unde să se joace."



Primarul spune că amenajarea zonelor de agrement era o necesitate stringentă.



"Aproape 30 de ani de independență nu am avut nici un teren de joacă nou în curțile blocurilor și chiar în tot orașul. Astăzi ne bucurăm de terenuri de joacă noi, performante și de sport în același timp și de joacă pentru copii", a spus Grigore Robu, primarul orașului Nisporeni.



Proiectele menite să îmbunătăţească viaţa copiilor sunt o prioritate a "Edelweiss"



"Încă o promisiune realizată a fondatorului Edelweiss, dl. Vlad Plahotniuc. Noi ne bucurăm că am putut finaliza cu succes acest proiect adresat copiilor, adresat familiilor. Ne bucurăm că am adus și am contribuit la fericirea familiilor de aici din Nisporeni, de acasă din Nisporeni, îi așteptăm pe toți să se bucure în timpul liber de activități", a spus Lidia Cucoş, director-executiv fundația Edelweiss.