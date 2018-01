Copii îşi pot scoate săniile din cui! În mai multe raione a nins frumos şi liniştit toată ziua

Zăpada pe care zeci de copii au chemat-o aseară în cadrul unui ritual desfăşurat la Târgul de Crăciun nu s-a lăsat mult aşteptată. În mai multe raioane ale ţării a nins frumos şi liniştit astăzi.

Zeci de internauţi au postat pe reţelele de socializare imagini cu prima zăpadă din acest an.



" - E cam tirziu, dar asa cu timpul nu avem ce face. El ne dicteaza, nu noi cu parere de rau. - Dar e frumos azi. - Foarte frumos."



"Mai frumoasa, dar cind o sa fie zapada peste tot alb atunci o sa fie si mai frumos."



Iar copiii aşteaptă nerăbdători să se aştearnă un strat mai gros de zăpadă ca să-şi poată scoate săniile din cui.



"Vreau sa ma joc cu ciinele meu in zapada, in ograda. O sa ma joc cu copii daca Victorita va iesi. "



Potrivit Administraţiei de Stat a Drumurilor, din cauza ninsorilor, pe unele trasee s-a format polei. Este vorba despre porţiuni de pe şoselele Criva-Edineţ, Edineţ-Bălţi, Cimişlia-Comrat, Vulcăneşti-Giurgiuleşti şi Donduşeni-Otaci.

Noaptea trecută, inspectorii INP au patrulat pe drumuri, iar peste 70 de drumari cu 27 de autospeciale au participat la lucrări de deszăpezire. În total, au fost utilizate aproape 270 de tone de material antiderapant. Potrivti meteorologilor, zilele viitoare nu va mai ninge, însă vremea se va răci brusc.



"Daca pentru noaptea care vine asteptam -4, -9 grade, noaptea viitoare deja pe data de 15 pina la -12 grade. Scad si temperaturile pe timp de zi. Se asteapta temperaturi de pina la -5 grade", a spus Natalia Canţer, meteorolog.



Temeraturile vor începe să crească uşor după 17 ianuarie, când ar putea cădea izolat şi lapoviţa.