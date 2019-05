Copii din grădiniţele din Străşeni mănâncă MAI SĂNĂTOS graţie unui proiect-pilot implementat de Guvernul Filip

Mai puține făinoase şi mai multe fructe şi legume, asta include noul meniu al copiilor din grădinițele și școlile din raionul Strășeni.

Alimentele care conțin mult zahar sau sare au fost excluse, iar unii părinți spun că micuții lor au scăpat de problemele legate de digestie de când mănâncă mai sănătos.

Schimbarea a fost posibilă în cadrul unui proiect-pilot implementat de Guvernul Filip.



Meniul este elaborat zilnic de o echipă de specialiști - să fie unul balansat și să asigure toate vitaminele și substanțele nutritive necesare copiilor. Prin urmare, pe masa acestora nu mai ajung alimente prăjite, ci doar coapte sau fierte. Bucătarii spun că sunt mulțumiți şi de produsele care le sunt livrate.



"În privinţa cărnii, aş vrea să spun că mi se aduce acum carne proaspătă, asta deja e bine, necongelată. Totul se aduce practic proaspăt, nimic aşa ieşit din comun", spune o bucătăreasă.



Copiii mănâncă cu poftă și spun că au deja şi feluri de mâncare preferate:



"- Pireu, salată de legume, din fructe mere, am mâncat câteodată banane, portocale, nu portocale, dar mandarine. - Şi ce îţi place ţie mai mult? -Pireul."



Și directorii instituțiilor de învățământ sunt mulțumiți de modul în care este organizat lucrul, dar și de faptul că au scăpat de grija achiziționării de produse alimentare. De asta se ocupă acum un agent economic.



"În toată săptămâna, peste o zi chiar, dădeam comandă de produse, aveam grija că trebuia să dăm comandă de produse, de ce avem nevoie, aveam şi o dare de seamă la sfârşit de lună cu alimentaţia. Acum ni s-a luat de pe umerii noştri", susţine Georgeta Radvan, directorul interimar al Gimnaziului "Dmitrie Cantemir" din Roşcani.



Unii părinți, dar şi asistentele medicale, spun că noul meniu a contribuit chiar la îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor.



"Doi ani de zile am avut probleme cu constipaţia cu fetiţa. De o lună de zile de când s-a început proiectul nu mai am problema asta. Chiar mulţumim şi vă cerem ca să implementaţi acest proiect şi în şcoli", a spus o mamă.



"Am stabilit că în anii trecuţi copiii au primit terciuri de trei ori pe zi. În această perioadă, copiii zilnic primesc ori mere, ori banane. Va contribui doar la întremarea strării lor de sănătate", a spus Iurie Pînzaru, director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.



În prezent, o echipă formată din reprezentanți ai Guvernului, ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, dar şi ai agentului economic merg prin grădinițe şi școli și discută cu părinții pentru a îmbunătăți și mai mult lucrurile.

Proiectul-pilot este implementat în peste 60 de instituţii din Strășeni, iar în această vară urmează ca blocurile alimentare din grădiniţe şi şcoli să fie renovate și dotate cu tehnică nouă. Pe lângă asta, vor fi organizate cursuri de formare pentru bucătari, iar salariile acestora vor fi mărite cu până la 50 la sută.

Anterior lefurile bucătarilor șefi au mai fost majorate, în medie, cu 30 la sută. Compania care implementează proiectul este lider pe piața de alimentare din Lituania şi prestează servicii de alimentație în școli din Ucraina şi Georgia.